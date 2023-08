Vueling: le 5 isole leggendarie in Europa da visitare quest’estate

Gli scatti d'Affari

Vueling, tra mito e mare da sogno: 5 mete insulari da non perdere quest'estate in Europa Alcuni luoghi affondano le proprie radici tra mito e realtà, tra storia e leggenda: un connubio che accresce ancor di più il loro fascino. È il caso di alcune isole in Europa, che antichi racconti fanno nascere all'epoca delle saghe di eroi e divinità o che sono permeate da storie che sfumano nel mito. Tra queste vi sono isole dalla bellezza leggendaria, come le Cicladi Santorini e Mykonos, con i miti dell'antica Grecia giunti fino a noi, Ibiza, che prende il nome da una divinità egizia, Maiorca, legata a doppio filo con i Templari, e Lampedusa, popolata all'inizio da due coppie di innamorati. Destinazioni dove i confini del tempo si dissolvono in un eterno presente, che Vueling, parte del gruppo IAG, propone per una fuga all'insegna di mare cristallino, calette nascoste raggiungibili solo in barca e scoperte culturali. Dall'Italia, nel corso dei mesi estivi, Santorini è infatti raggiungibile grazie a 4 voli settimanali di Vueling da Roma Fiumicino; Mykonos grazie a 5 voli; l'isola di Ibiza è collegata con 11 voli settimanali in partenza da Roma Fiumicino o a Milano Malpensa con 8 voli settimanali; Palma di Maiorca con 2 voli settimanali e Lampedusa è raggiungibile con Vueling grazie a 1 volo settimanale da Roma Fiumicino.