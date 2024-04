Zacapa rum sbarca alla Design Week milanese con 'Zacapa Soul Nest'

Gli scatti d'Affari

Zacapa rum: annunciata la partecipazione alla Design Week con 'Zacapa Soul Nest', un'esperienza sensoriale con Massimiliano Locatelli e Carlo Cracco Zacapa rum, il distillato guatemalteco ultra-premium tra i più apprezzati al mondo, sbarca alla Design Week milanese con Zacapa Soul Nest, l'esperienza multisensoriale creata in collaborazione con Massimiliano Locatelli e Carlo Cracco. Dal 16 al 20 aprile in via Pontaccio, 12 nel cuore di Brera, un percorso multisensoriale che unisce design e fine dining portando al pubblico del Fuorisalone tutta la magia di una terra mistica e affascinante. Aperto al pubblico dalle 10 alle 21, Zacapa Soul Nest è un viaggio 'dalle labbra all'anima' ispirato all'heritage del pregiato distillato e dall'iconico petate, la tipica fascia di foglie di palma essiccate simbolo della cultura Maya ed emblema dell'inesauribile legame tra cielo e terra, divino e terreno. È il risultato di una maestria artigianale con più di 3.000 anni, viva grazie al sapere delle donne locali che condividono le loro abilità di tessitura con Zacapa per decorare le bottiglie di rum. Un legame reso ancora più forte dal 1999, quando il brand ha iniziato a supportare attivamente queste donne, offrendo loro opportunità di lavoro e guadagno per le loro famiglie. Oggi le donne supportate da Zacapa attraverso la produzione di petate sono più di 800. Zacapa Soul Nest è un percorso che trasporta i visitatori direttamente in Guatemala, in un'atmosfera perfettamente in linea con il tema 'Materia Natura' della Design Week 2024. Dagli elementi naturali e dai tessuti fino ai suoni della rigogliosa natura guatemalteca, i visitatori saranno circondati da tutti gli elementi più iconici di Zacapa, in un nuovo percorso proiettato verso l'esplorazione di nuovi territori per portare la sua magia 'dalle labbra all'anima'.