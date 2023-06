Corporate - Il giornale delle imprese

Mercoledì, 21 giugno 2023 SEA, Mara Sattei in concerto a Linate per la Festa della Musica Per l'edizione "Vivi la Vita" della Festa dell Musica, l'area rinnovata del Terminal di Linate ha ospitato il concerto della cantautrice Mara Sattei di Redazione Corporate