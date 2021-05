SEA, riqualificazione di Malpensa. Fidato: "Green Recovery"

Fidato, SEA: "La sostenibilità al centro della ripartenza. L'obiettivo è il "Zero CO2" già nel 2030. Per questo lavoriamo verso decarbonizzazione, mobilità green e biocarburanti. Stiamo studiando trial specifici da realizzare anche in occasione delle olimpiadi invernali di Cortina 2026”

Il verde intorno all’aeroporto di Milano Malpensa si rifà il look, grazie ai progetti di riqualificazione realizzati dagli studenti delle aree verdi a uso pubblico degli Istituti Agrari di Varese e Milano. I giovani vedranno così concretizzarsi i loro lavori, frutto di anni di ricerca, corsi e laboratori.

L’idea nasce da SEA alla fine del 2019, con l’obiettivo di rispondere all’esigenza espressa dagli istituti agrari coinvolti di focalizzarsi su casi concreti. E così è iniziata la collaborazione coi 5 Istituti Superiori a indirizzo Agrario presenti nelle province di Milano e Varese: Istituto Istruzione Superiore Andrea Ponti di Somma Lombardo (VA) ; I.I.S. Isaac Newton Varese (VA); I.I.S Istituto Istruzione Superiore Vilfredo Pareto di Milano (MI); I I.I. Istituto Istruzione Superiore Gregorio Mendel di Villa Cortese (MI); I.I.S Istituto Istruzione Superiore Italo Calvino di Rozzano (MI).

Agli studenti è stato richiesto un progetto per la riqualificazione e/o la piantumazione degli spazi verdi presenti sul sedime aeroportuale di Malpensa, in prossimità del Terminal 1 e 2, in particolare lungo la strada dove si trova l’ingresso dell’Hotel Sheraton e della stazione ferroviaria con la rivisitazione delle due rotonde poste ai due estremi. Infine, il restyling delle aree verdi visibili ai passeggeri che percorrono il tragitto stazione ferroviaria-terminal e delle aiuole presenti nella zona della mensa/Cral aziendale.

SEA, riqualificazione di Malpensa. L'intervista ad Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA ad Affaritaliani.it

“E' una collaborazione nata nel 2019 tra SEA e gli istituti tecnici di agraria di Milano e di Varese. Un’iniziativa che ha permesso agli studenti di confrontarsi in maniera concreta con la progettazione di aree verdi all’interno del sito aeroportuali di Malpensa. Questa iniziativa ci deve dare energia per la ripartenza che deve essere sempre più green" - ha dichiarato Alessandro Fidato, Chief Operating Officier di SEA ai miscrofoni di Affaritaliani.it.

"In poche settimane dall’inizio della pandemia ci siamo ritrovati con i passeggeri azzerati sui nostri scali" continua Fidato: "Oggi stiamo ripartendo. Tutte le tematiche ambientali e di sostenibilità per i nostri aeroporti sono sempre più importanti e così anche tutto quello che è biodiversità e il verde anche come opera di arredo urbano e parte integrante in un progetto di riqualifica architettonica. SEA ha aderito al progetto di Aci Europe “Zero CO2” entro il 2050. Il nostro progetto è raggiungere questo obiettivo già nel 2030. Per questo stiamo lavorando su diversi fronti: decarbonizzazione, mobilità green, elettrico, biocarburanti, idrogeno verde. Stiamo studiando in questo senso dei trial specifici da realizzare anche in occasione delle prossime olimpiadi invernali di Cortina 2026”.

SEA, riqualificazione di Malpensa. L'intervista a Fabio Montagnoli, Presidente CUV ad Affaritaliani.it

Fabio Montagnoli, Presidente CUV ad Affaritaliani.it: “Il progetto di riqualificazione delle aree verdi intorno all’aeroporto di Malpensa rappresenta l’inizio di una compatibilità vivibile tra l’ambiente aeroportuale e le comunità circostanti. È la strada giusta per ottenere risultati significativi nell’ambito dell’ecologia e della sostenibilità ambientale. Quello di oggi è un primo e importante passo verso la ripartenza. Dobbiamo pensare ad andare avanti per tornare ai quei livelli lavorativi di normalità prima del Covid”.

