Sesa acquisisce PV Consulting, ampliando ulteriormente le proprie competenze SAP

Sesa: acquisito tramite Var Group una partecipazione di controllo pari al 60% del capitale di PV Consulting, rafforzando le proprie competenze SAP

Sesa, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha acquisito tramite Var Group una partecipazione di controllo pari al 60% del capitale di PV Consulting (“PV Consulting”), rafforzando così le proprie competenze in ambito enterprise platform, a supporto della trasformazione digitale dei distretti del Made in Italy.

PV Consulting, con sede a Roma, ha registrato ricavi per l’esercizio 2023 pari a 1,5 milioni di euro ed un Ebitda margin di circa il 10%. La società conta un organico di 15 risorse specializzate in consulenza e soluzioni gestionali, in particolare su piattaforma SAP HCM (Human Capital Management). Fondata oltre 15 anni fa, PV Consulting ha maturato un’esperienza consolidata nel settore delle soluzioni software per la gestione di imprese ed organizzazioni, con un focus specifico sull’implementazione di sistemi gestionali per l’amministrazione, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane.

La partnership societaria è stata realizzata tramite Var BMS, società controllata da Var Group e player di riferimento sul mercato SAP in Italia. Questo accordo contribuisce a rafforzare un polo di competenze con circa 65 milioni di euro di ricavi e 400 risorse umane. L’acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, applicando un moltiplicatore di 5 volte l’Ebitda medio normale della società target.

È previsto il coinvolgimento operativo e a lungo termine dei soci fondatori e key people di PV Consulting, Gianluca Lisi, Stefano Proietti, Luca Quadarella e Andrea Maria Valtorta, attraverso meccanismi di equity commitment. Questo con l'obiettivo di un’integrazione industriale in Var BMS, sviluppo di competenze digitali e valorizzazione del capitale umano. Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse che di competenze digitali, attraverso M&A industriali bolt-on con l’obiettivo di generare valore sostenibile a lungo termine per tutti gli stakeholder.

“Confermiamo il nostro approccio orientato all’innovazione, consapevoli che le persone con la loro professionalità costituiscono il cuore trainante della trasformazione organizzativa e culturale delle imprese. Var Group, come partner strategico, si propone di accompagnare le aziende nell’adozione di tecnologie, piattaforme e modelli funzionali innovativi in coerenza con l’evoluzione del mercato e del business. Diamo così il benvenuto al team di PV Consulting che arricchisce le nostre competenze SAP in ambito Enterprise Platform”, hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group e Fabio Falaschi, Managing Partner di Var BMS.

“Siamo lieti di entrare a far parte dell’organizzazione di Var Group e del Gruppo Sesa, al fine di accelerare la crescita di competenze e contribuire con il nostro know-how a potenziare l’offerta di consulenza applicativa su piattaforma SAP, rafforzando la capacità di supportare le aziende italiane. PV Consulting è un team di professionisti che, da sempre, lavora per portare le migliori tecnologie digitali al servizio delle imprese e delle persone che ne fanno parte”, hanno dichiarato Gianluca Lisi, Stefano Proietti, Luca Quadarella e Andrea Maria Valtorta, Managing Partners di PV Consulting.

“Proseguiamo il nostro percorso di sviluppo di risorse nel settore della consulenza e delle piattaforme tecnologiche per il segmento enterprise, attraverso M&A industriali bolt-on con obiettivi di estensione del nostro perimetro operativo e di generazione di valore sostenibile e di lungo termine per gli stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.