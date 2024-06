LPP, Sinsay: annunciata la nuova apertura a Bari il 28 giugno

Gruppo LPP cresce ancora, prevista l'inaugurazione di un nuovo store Sinsay a Bari il 28 giugno 2024

LPP, uno dei gruppi di moda più dinamici dell'Europa Centrale e Orientale, proprietario dei rinomati marchi di abbigliamento Sinsay, Reserved, Cropp, House e Mohito, inaugurerà venerdì 28 giugno 2024 un nuovo negozio Sinsay a Bari, situato nel centro commerciale Maximall, Strada Santa Caterina 17. Con una superficie di oltre 1.000 m², il nuovo store offrirà ai clienti una vasta selezione di abbigliamento per donne, uomini e bambini, prodotti per la cura della pelle e il trucco, oltre a accessori per la casa, tutto a prezzi convenienti.

Sinsay soddisfa appieno le aspettative dei suoi clienti offrendo le ultime tendenze e prodotti di qualità a prezzi competitivi. Il marchio ha già conquistato il cuore di migliaia di famiglie in tutta Europa. Le sue collezioni sono una fonte di ispirazione quotidiana per le donne appassionate di moda e per gli uomini che abbracciano uno stile urbano casual. L'offerta di Sinsay comprende anche abiti comodi e funzionali per le mamme, oltre a prodotti e accessori perfetti per i bambini.

Un reparto particolarmente importante è quello dedicato alla casa, che propone decorazioni alla moda e accessori pratici per ogni ambiente: soggiorno, camera da letto, cucina, sala da pranzo, bagno e stanza dei bambini. Durante l'estate, si trovano anche una vasta gamma di accessori per il giardino e decorazioni per il balcone, ideali per la cura e l'arredamento degli spazi esterni.

Per celebrare l'apertura del nuovo negozio a Bari, sarà organizzato un grande evento d’inaugurazione per tutte le famiglie e gli appassionati di moda sabato 29 giugno 2024 per intrattenere famiglie e appassionati di moda. Oltre a scoprire un arredamento innovativo che promette un'esperienza di shopping piacevole e unica, i visitatori avranno l'opportunità di ammirare le nuove collezioni, accompagnate da un coinvolgente DJ set. I primi 50 clienti, inoltre, riceveranno un omaggio speciale.

Le sorprese, però, non finiscono qui: Sinsay regalerà gelati brandizzati e una fantastica borsa di tela brandizzata a coloro che si iscriveranno alla Newsletter Sinsay. Il brand di moda per tutta la famiglia a prezzi convenienti ha pensato anche ai più piccoli: ci sarà anche un truccabimbi disponibile nel pomeriggio dalle 15 alle 19, per garantire un divertimento extra a tutti i piccoli fan presenti all'evento.

Questa nuova apertura conferma che il marchio più giovane del Gruppo LPP sta espandendosi ulteriormente sia nelle grandi che nelle piccole città europee. Ha fatto il suo debutto sul mercato il 1° marzo 2013, aprendo i primi negozi in Polonia, e oggi è presente in 20 paesi con una rete di negozi fisici e un fiorente negozio online. Quasi esattamente 11 anni dopo il suo debutto sul mercato, a marzo di quest'anno in Polonia, Sinsay ha aperto il suo milleesimo negozio, mentre l’11 giugno ha aperto il suo decimo negozio in Italia.