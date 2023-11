Sisal annuncia la quinta serata dedicata alla magia del Blue Note Off

Sisal torna la magia del Blue Note Off al Diaz 7: una serata di pura musica Jazz con il “Gigi Cifarelli Trio”

Martedì 28 novembre, nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da P.zza del Duomo, non perdetevi una serata affascinante con l’incalzante musica Blues e Jazz, firmata Blue Note Off. La quinta e penultima serata di FOOD & FUN, un ciclo di 6 eventi in programma fino a metà dicembre con cena e spettacolo, vedrà esibirsi l’entusiasmante “Gigi Cifarelli Trio”, un trionfo di musica jazz da veri intenditori.

Con un suono e una voce unici e riconoscibili dal grande pubblico, Gigi Cifarelli è davvero uno dei più grandi chitarristi italiani di tutti i tempi, in grado di regalare ogni volta esibizioni sempre nuove e irripetibili: le sue musiche nascono sul momento, in base alle sensazioni che vive insieme al pubblico, al clima e al tipo di rapporto che si crea, in una sinergia perfetta tra musicisti e ascoltatori. Un’occasione perfetta per trascorrere una serata coinvolgente e intensa unita a un’atmosfera raffinata e aggregante che sempre si respira al Diaz 7.

Prima che si chiuda il sipario degli eventi autunnali del palinsesto eventi FOOD & FUN 2023 al Diaz 7, vi attende l’ultimo appuntamento il 14 dicembre con il Gospel Show, per entrare appieno nell’atmosfera natalizia. Un ricco ventaglio di occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e un’esperienza da vivere con entusiasmo e passione. Diaz 7 è un luogo che vi sorprenderà anche per la bellezza degli spazi interni, dove l’ospite si sente al centro di ogni attenzione, affascinato da un ledwall di oltre 50 metri quadrati per vivere un’esperienza hi-tech immersiva.

Tutti gli eventi serali, a partire dalle ore 21.00, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena, inizio ore 20.00, per vivere una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di divertimento e un’offerta gastronomica sempre originale e di altissimo livello, grazie anche alla collaborazione avviata con lo chef Simone Rugiati.