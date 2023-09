Sisal, DigithON: la startup Recivu riceve il premio GoBeyond

Sisal: la startup Recivu vince il premio GoBeyond assegnato durante l’ottava edizione di DigithON

GoBeyond, la piattaforma di innovazione responsabile di Sisal, ha riconosciuto una speciale menzione del valore di 1.000 euro a Recivu durante DigithON 2023, la più grande maratona digitale italiana conclusasi ieri a Bisceglie. Lo scopo di Recivu, che ha come motto “paperless is more”, è quello di eliminare il consumo di carta per la stampa di scontrini, offrendo un sistema di invio e conservazione digitale automatica con l'obiettivo di trasformare quello che prima era un semplice rifiuto in uno strumento utile per poter ottimizzare l'esperienza dei clienti.

Nata nel 2023 a Firenze, questa startup che fa leva sul digitale per ridurre l’impatto ambientale, si è distinta tra le oltre 100 che hanno preso parte alla competition, per essere quella più in linea con i valori di GoBeyond, ovvero innovare in modo responsabile e sostenibile, trasformando la società e migliorando la vita delle persone. Recivu verrà inserita direttamente tra le startup che verranno valutate dalla giuria della call for ideas di GoBeyond, che si chiuderà entro il prossimo 31 ottobre, saltando quindi la fase iniziale di screening.

Negli ultimi anni GoBeyond si è confermato un vero e proprio ecosistema di innovazione con oltre 1100 startup che hanno partecipato alle edizioni precedenti della call for ideas e oltre 1000 innovatori e startupper che hanno partecipato ai corsi dell'Academy e agli incontri della Community per rafforzare cultura e strumenti dell’innovazione responsabile. Nel corso degli anni, quella di GoBeyond è diventata una tra le startup competition più conosciute in Italia che riconosce e promuove l’impatto positivo dell’innovazione responsabile e offre supporto concreto a startup, giovani imprenditori e potenziali innovatori.