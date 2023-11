Sisal, introdotta una nuova modalità di abbonamento per il canale online

Sisal introduce una nuova modalità di abbonamento online e rafforza la strategia di digitalizzazione e innovazione

Sisal rafforza ulteriormente la strategia di digitalizzazione e innovazione introducendo una nuova modalità di abbonamento per il canale online, che rende ancora più comoda, facile e flessibile l’esperienza di gioco digitale. Se fino ad oggi era, infatti, possibile giocare in abbonamento per un numero massimo di 15 concorsi consecutivi, pagando l'intero importo in anticipo, dal 28 novembre c’è una possibilità aggiuntiva: i consumatori devono solo scegliere i propri numeri e l’importo della giocata viene addebitato sul conto gioco, concorso dopo concorso.

È così possibile non perdere nessuna estrazione, perché i numeri scelti vengono messi in gioco in automatico e il costo viene addebitato direttamente sul conto di gioco, prima di ogni estrazione, per 90 giorni. Il consumatore deve solo assicurarsi che il proprio conto online sia attivo e con saldo sufficiente, può consultare lo stato delle proprie giocate e decidere di interrompere il servizio in qualsiasi momento. Con il nuovo abbonamento online è ancora più semplice non perdere l’appuntamento con la fortuna, sempre nel rispetto delle buone abitudini di gioco.