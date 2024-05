Sisal presenta 'FOOD & FUN-lo show è servito', in programma il 14 maggio

Sisal Wincity Milano: torna con Magicity al Diaz 7 la rassegna 'FOOD & FUN - lo show è servito', in programma il 14 maggio

Martedì 14 maggio segna il ritorno della magia del Blue Note Off, il format originale del celebre Blue Note Milano, presso l'incantevole cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo. Un evento musicale ricco di emozioni e carico di vibrazioni che incalzano a suon di musica, promette di regalare al pubblico una serata indimenticabile. La quarta serata della rassegna annuale "FOOD & FUN – lo show è servito", che presenta un variegato programma di eventi pensati per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le città presidiate dai flagship Wincity (oltre a Milano, protagonista della maggior parte degli eventi, saranno coinvolte anche le città di Roma e Firenze), sarà dedicata alla buona musica e all'allegria.

Folco Orselli e Pepe Ragonese saranno i protagonisti di questa serata straordinaria al Diaz 7. La chitarra di Orselli accompagnerà la sua performance, arricchita dalla sua voce calda e da aneddoti e storie che si susseguiranno tra un brano e l'altro con estrema naturalezza, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Ma il vero incanto avviene quando la storia di Orselli si fonde con la tromba e il talento di Pepe Ragonese, trombettista di estrazione jazzistica. È in questo momento che si entra veramente in una dimensione di emozioni uniche da vivere in diretta, un viaggio perfetto per tutti coloro che sanno apprezzare la buona musica e l'atmosfera raffinata e aggregante che si respira sempre al Diaz 7.

Questo evento è parte della rassegna "FOOD & FUN 2024 – lo show è servito", che fino alla fine dell'anno vedrà la partecipazione di altri musicisti del Blue Note Off, eventi dedicati alla comicità, al karaoke e salotti sportivi dedicati al mondo del calcio, per permettere agli appassionati di continuare a discutere e commentare uno sport che ha sempre appassionato intere generazioni. Tutti gli eventi serali, che iniziano alle ore 21:00, saranno accompagnati da una cena a partire dalle ore 20:00, per coloro che desiderano assaporare le prelibatezze dell'offerta gastronomica di altissimo livello offerta presso i punti di vendita Sisal Wincity.