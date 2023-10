Sisal: torna la magia del Blue Note Off nell’affascinante cornice di Diaz 7

Sisal, al via la magia del Blue Note Off al Diaz 7: una serata speciale a suon di rock'n'roll con Matthew Lee

Martedì 24 ottobre torna la magia del Blue Note Off nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da P.zza del Duomo, per un evento musicale davvero ricco di emozioni e carico di vibrazioni che incalzano a suon di musica. La terza serata di FOOD & FUN, un ciclo di 6 eventi in programma fino alla metà di dicembre, con cena e spettacolo, vedrà esibirsi in narrazioni musicali a suon rock’n’roll e swing e con virtuosismi della canzone d’autore italiana ispirata al mondo degli anni ’50, Matthew Lee, strepitoso performer in grado di infiammare le platee, anche solo in una manciata di minuti.

Un’occasione perfetta per trascorrere una serata coinvolgente e adrenalinica unita a un’atmosfera raffinata e aggregante che sempre si respira al Diaz 7. Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi FOOD & FUN 2023 al Diaz 7, da non perdere, vedranno la partecipazione di “Gigi Cifarelli Trio” a firma Blue Note Off, di Gianluca Impastato del Caffè Teatro, fino al Gospel Show, per entrare appieno nell’atmosfera natalizia. Un ricco ventaglio di occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e un’esperienza da vivere con entusiasmo e passione.

Diaz 7 è un luogo che vi sorprenderà anche per la bellezza degli spazi interni, dove l’ospite si sente al centro di ogni attenzione, affascinato da un ledwall di oltre 50 metri quadrati per vivere un’esperienza hi-tech immersiva. Tutti gli eventi serali, a partire dalle ore 21.00, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena, inizio ore 20.00, per vivere una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di divertimento e un’offerta gastronomica sempre originale e di altissimo livello, grazie anche alla collaborazione avviata con lo chef Simone Rugiati.