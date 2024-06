Sisal Wincity: il match Italia-Albania in diretta domani dalle 20:30

Sisal Wincity, le sedi di Milano, Roma e Firenze guarderanno live l’esordio degli Azzurri agli Europei 2024

Sisal offre ai suoi clienti la possibilità di guardare, in diretta e in compagnia di altri tifosi, la partita d’esordio degli Azzurri nei Wincity di Milano, Roma e Firenze. L’appuntamento è per domani 15 giugno alle 20:30, trenta minuti prima del fischio d’inizio. Il match Italia-Albania si giocherà al Westfalenstadion di Dortmund, in Germania.

Oltre ad avere il piacere di trascorrere una serata in compagnia, i clienti di Sisal Wincity potranno assistere in diretta alla partita con alcune leggende del calcio italiano, che hanno vissuto da protagonisti le grandi sfide del calcio e guideranno i tifosi - tra testimonianze, competenza e retroscena - a vivere un’esperienza colma di adrenalina e speranza. Inoltre, nel pre e post-partita, delle madrine d’eccezione apriranno un dibattito per commentare la performance dei nostri atleti.

Nel Sisal Wincity di Milano, in Piazza Diaz 7, la partita sarà commentata da Stefano Fiore - vicecampione d'Europa nel 2000 - e da Elisa Scheffler. Ad accopagnare i tifosi runiti nel Sisal Wincity di Roma Vespasiano, in Via Vespasiano 19-23, saranno Bruno Conti – Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982 – e Federica Stefanelli. Invece, nel Wincity di Firenze, in Via Giovine Italia 11D, ci saranno Cristian Brocchi – ex centrocampista con quasi 500 presenze nel professionismo – e Sara Federico.

L’evento di domani, che è solo uno dei diversi appuntamenti, sarà accompagnato, per chi lo desidera, da un’ottima cena. Per l’occasione degli europei, gli ospiti dei Sisal Wincity avranno la possibilità di degustare un piatto tipico della nazione sfidante mentre i piatti targati Italia, che completeranno il menù, saranno modulati sulle preferenze regionali della clientela lombarda, laziale e toscana. Domani, per il match Italia-Albania, sarà proposto il Burek, un croccante rotolo di pasta fillo avvolto a forma di spirale ripieno di formaggio e verdure cotto in forno.

I prossimi appuntamenti da segnare sono il 20 e il 24 giugno, quando gli Azzurri affronteranno il girone B con Spagna e Croazia e ci si potrà ritrovare nei Sisal Wincity di Milano, Roma e Firenze in compagnia di altri ospiti d’eccezione.