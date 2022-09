SisalTipster, al via il nuovo progetto editoriale di Sisal

SisalTipster, lanciato il progetto editoriale di Sisal sviluppato sugli omonimi canali social

La nuova sede Sisal ospita la conferenza stampa per il lancio del nuovo progetto editoriale SisalTipster. Sviluppato in favore del pubblico e per gli appassionati del mondo dello sport, il progetto Sisal punta a catturare l’attenzione anche di chi non conosce gli eventi sportivi e vuole ottenere informazioni precise e veloci. L’evento è stato presentato da Piero Chiambretti, noto conduttore televisivo, che ha introdotto gli ospiti invitati e mostrato le potenzialità di SisalTipster.

Francesco Durante, Chief Executive Officer di Sisal, è stato accompagnato nella presentazione iniziale da Massimo Temperelli, Managing Director Betting di Sisal. La descrizione dell’idea progettuale ha permesso di introdurre la discussione sul tema dei “Tipster”, le personalità che si occuperanno di arricchire i canali social di Sisal.

“SisalTipster è un nuovo progetto informativo. Lo strumento prova ad applicare nell’ambito dell’informazione la filosofia che Sisal ha adottato fin dal 1946 (anno di lancio del Totocalcio), un approccio allo sport concreto, serio e responsabile. E lo fa utilizzando i mezzi digitali attuali, che gli permettono di rinnovarsi in termini di linguaggio e di tempi, con uno sguardo sempre rivolto al futuro e ai prossimi eventi. SisalTipster sfrutta un tipo di linguaggio nuovo, veloce, effettivamente in grado di offrire un'indicazione a chi vuole assistere ad un evento sportivo e comprenderlo meglio”, ha dichiarato Temperelli.

Il progetto editoriale di Sisal nasce e si sviluppa sugli omonimi canali social Instagram, Twitter, TikTok e Telegram, analizzando il mondo dello sport attraverso nuovi punti di vista. L’obiettivo è quello di creare una vasta community, dove esperti e appassionati sportivi potranno trovare notizie, statistiche, approfondimenti, curiosità e una lunga lista di contenuti coinvolgenti dedicati all’analisi sportiva. Nel corso delle prossime settimane, i canali social e digital di SisalTipster si arricchiranno di nuovi format e strumenti digitali, che permetteranno di interagire con la community e sfidarsi mettendo alla prova le proprie abilità e conoscenze. Gli utenti connessi avranno a disposizione dati tecnici sui giocatori e sulle squadre, analisi e statistiche delle principali partite, curiosità e informazioni a 360° sulle maggiori competizioni sportive, così da mantenersi sempre aggiornati sull’andamento generale delle squadre.

SisalTipster offre un’ampia gamma di contenuti su Calcio, Tennis, Basket, Motori, Atletica leggera e Olimpiadi. La piattaforma raggiungere il pubblico partendo dalla pagina Instagram, dove comunica informazioni sempre aggiornate sulle principali strategie di gioco. La scoperta e l’uso del sistema è accompagnato da cinque talent d’eccezione, cinque figure che operano nel mondo dello sport e che conoscono i retroscena più interessanti del settore calcistico e non. I 5 Tipster offriranno il loro contributo attraverso differenti approcci di analisi; mostreranno al pubblico prospettive diverse per sezionare e commentare ogni dettaglio degli eventi sportivi più importanti del momento.

Ad ogni esperto è stato affidata una qualifica, un nome specifico che introduce il ruolo assunto nella comunità di SisalTipster. Regina Baresi è “Il Tattico”, la figura dedicata all’analisi degli schemi e delle dinamiche di gioco. L’ex capitano dell’Inter femminile, oggi nota opinionista sportiva, riesce a fornire analisi continue e precise, che fanno affidamento tanto sul suo passato agonistico quanto sulle conoscenze acquisite dopo il ritiro. Allo stesso modo, Gianluca Di Marzio entrerà a far parte del team SisalTipster in veste di “Game Analyst”. Uno dei volti più conosciuti del team di Sky Sport, ormai punto di riferimento per tutte le tematiche relative al calciomercato, offrirà al pubblico tutta la propria conoscenza e la passione per numeri, statistiche e dati.

Fabio Caressa, il nuovo “Professore” di SisalTipster, avvicinerà il pubblico ad un nuovo modo di vivere il calcio. La sua esperienza nel mondo della telecronaca calcistica gli ha permesso di acquisire competenze uniche nell’ambito sportivo, facendo di lui il perfetto professore di attualità sportiva. Si aggiunge alla famiglia anche Federico Marconi, il giovane “Ponderatore” di SisalTipster. Marconi, volto emergente del panorama sportivo italiano e attuale telecronista di DAZN, offrirà analisi approfondite arricchite dalla sua competenza e dalla passione verso lo sport. Infine, il pubblico di SisalTipster verrà accompagnato dalla voce sicura di Stefano Borghi, il nuovo “Storico”. Il famoso telecronista premium di DAZN analizzerà in modo più dettagliato possibile i grandi eventi sportivi del presente, passando attraverso avvenimenti e aneddoti del passato. Borghi è anche la voce del Podcast “VAMOS! Esultanze che hanno fatti la storia” by SisalTipster, disponibile a partire dal 17 ottobre.

L’intervista di affaritaliani.it a Massimo Temperelli, Managing Director Betting di Sisal

Massimo Temperelli, Managing Director Betting di Sisal, ha commentato il nuovo progetto editoriale descrivendo i principali obiettivi del marchio: “L’obiettivo iniziale è quello di ingaggiare il pubblico degli appassionati sportivi attraverso l’uso di un linguaggio innovativo e la presenza di un informazione sempre basata sulla competenza. Il linguaggio resterà semplice, veloce, immediato e comprensibile da tutti, anche a chi non conosce il gergo delle cronache sportive, così da raggiungere il traguardo di un pubblico quanto più ampio possibile.”

“L’obiettivo è anche quello di crescere sui canali social, andando a interpretare al meglio le esigenze del pubblico. Non ci limiteremo a commentare fatti e eventi sportivi del passato, né tantomeno commenteremo le “partite del weekend”. Puntiamo sempre a volgere lo sguardo verso il futuro, verso gli eventi sportivi più importanti della stagione. E non solo del calcio, ma anche tutto il panorama sportivo. Come sappiamo, lo sport italiano, così come quello internazionale, non è fatto solo di calcio. Ci sono tante altre opportunità di intrattenimento che vale la pena approfondire. E quindi punteremo a crescere in diverse direzioni” ha poi concluso Temperelli.

Il progetto SisalTipster si affida esclusivamente ai canali social di Sisal, puntano su un pubblico quanto più ampio e eterogeneo possibile. Massimo Temperelli, Managing Director Betting di Sisal, spiega il perché di questa scelta: “Abbiamo scelto i canali social perché sono quelli che si prestano meglio al tipo di linguaggio che vogliamo utilizzare, che si adattano meglio al tipo di pubblico che vogliamo raggiungere. Sono quelli che consentono di portare avanti l’ideale di immediatezza, rapidità e trasversalità di contatto rispetto al pubblico. Per questo motivo, riteniamo che siano i canali d’elezione per il nostro nuovo progetto”.