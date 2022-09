Sky e Formula 1 rinnovano la partnership: insieme fino al 2027

Sky, annunciato il rinnovo della partnership con Formula 1 disponibile in esclusiva in tutti i Paesi in cui Sky è presente

Sky annuncia il rinnovo pluriennale della partnership con Formula 1, che consolida il rapporto tra le due realtà leader nel settore dell'intrattenimento. I contenuti esclusivi firmati Formula 1 saranno disponibili per la visione per tutti gli abbonati Sky per altri 5 anni, fino al 2027. Gare, interviste, prove libere al Gran Premio e nuovi programmi saranno presto disponibili su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, con una selezione di GP anche in diretta su TV8. Il racconto della F1 su Sky si prospetta più che completo, con il GP in 4K e la grande competenza al commento degli esperti di Sky Sport 24, che si impegneranno nel raccontare tutto ciò che ruota intorno al mondo della F1.

“Ogni gara. Ogni momento. Ogni colpo di scena. Tutti in diretta esclusiva su Sky per gli anni a venire! La Formula 1 continua a battere record di ascolti su Sky, con milioni di persone in più che guardano la F1 in tutti i Paesi in cui Sky è presente, ascolti spinti dalla presenza di fan più giovani e dal pubblico femminile, il che è fantastico per questo sport. Più di 80 paesi potranno continuare a gustare la nostra copertura di altissimo livello e il trattamento completo Sky Sport dedicato ad uno degli sport più esaltanti al mondo”, ha dichiarato Stephen van Rooyen, Executive Vice President & CEO Sky UK & Europe.

“La Formula 1 è un pilastro della Casa dello Sport. È un’eccellenza all’interno dell’offerta di Sky Sport e di Sky. È un contenuto che coinvolge le famiglie dei nostri abbonati, sempre più globale (24 GP) con personaggi e luoghi iconici. È un privilegio poter assicurare altri 5 anni di adrenalina e di passione ai tantissimi appassionati che ogni weekend scelgono di vivere le emozioni del Mondiale di F1 su Sky Sport. Con questo prestigioso rinnovo, Sky investe in un contenuto sportivo, in forte crescita e sempre più attrattivo. Lo faremo con l’eccellenza della nostra squadra giornalistica e con un racconto altamente tecnologico, per far sentire il nostro abbonato al centro della migliore esperienza di visione possibile”, continua Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky.

Ha commentato la rinnovata partnership anche Stefano Domenicali, Presidente & Amministratore Delegato di Formula 1: "Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra partnership a lungo termine con Sky e siamo lieti di annunciare che continueremo a lavorare insieme, con un impegno molto importante da parte di Sky. Fin dall'inizio del nostro rapporto, siamo impegnati entrambi per portare il divertimento, l'emozione e le storie della Formula 1 ai nostri fan tradizionali, coinvolgendo allo stesso tempo un pubblico nuovo e più diversificato. La Formula 1 ha registrato una crescita enorme negli ultimi anni e non posso pensare a un partner migliore per continuare a raggiungere i nostri fan con una copertura dedicata, esperta e approfondita. Sky non solo offre ai fan una copertura in diretta, ma anche una serie di accessi e contenuti dietro le quinte che fanno vivere la F1. Siamo entusiasti del futuro della partnership e del viaggio della Formula 1".



Anche Ian Holmes, Direttore dei Diritti Media e della Creazione di Contenuti della Formula 1, ha dichiarato: "Da quando Sky è entrata a far parte della Formula 1, la portata e la qualità dei suoi contenuti di F1 sono aumentate continuamente. Questo nuovo accordo con Sky riflette la nostra partnership a lungo termine e l'ambizione condivisa di far crescere la Formula 1 verso nuovi spettatori e mercati. Negli ultimi anni siamo tornati in sedi storiche come Zandvoort e abbiamo introdotto nuove ed emozionanti gare come Miami e, naturalmente, Las Vegas l'anno prossimo. Sono lieto che Sky continui ad essere al nostro fianco in questa entusiasmante era del nostro sport".

Grazie a questa partnership, Sky contribuisce alla diffusione della Formula 1 verso un nuovo pubblico che, rispetto alle stagioni precedenti, registra più donne e più giovani. In tutti i Paesi in cui Sky è presente, la stagione 2022 ha già battuto i record di ascolti. Solo in Italia, quest’anno si è registrata una crescita del 20% di audience media rispetto alla stagione 2021; il Gran Premio dell’Arabia Saudita dello scorso marzo è stato il GP più visto nella storia della pay tv italiana, con 1 milione 937 mila spettatori medi.

Sky Sport F1 continuerà a essere il canale dedicato alla F1 in ciascuno dei Paesi in cui Sky è presente, aggiungendo al racconto anche la Formula 2, la Formula 3 e la Porsche Super Cup.