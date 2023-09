Sky, inaugurato a Roma un nuovo Sky Up Digital Hub

Sky, aperto a Roma un nuovo Hub digitale: l'obiettivo è promuovere l'inclusione sociale tra gli over 65

Apre oggi a Roma il secondo Sky Up Digital Hub italiano, che punta a contrastare il digital divide aiutando gli over 65 a conoscere le opportunità del web e prendere confidenza con le nuove tecnologie. Lo spazio nasce dalla collaborazione con CSA Centro Sociale Anziani Settebagni, che da oltre 30 anni è attivo nella periferia della capitale, in zona Settebagni, per promuovere la socializzazione delle persone in età avanzata attraverso numerose attività ricreativo-culturali. A pochi mesi dal primo Sky Up Digital Hub, aperto lo scorso maggio assieme all’Associazione CAF di Milano e dedicato a giovani del territorio in situazioni di difficoltà, vittime di maltrattamenti, il nuovo centro inaugurato oggi si rivolge, nello specifico, agli over 65, una delle categorie più a rischio di esclusione digitale.

All’interno della struttura, gli ospiti del Centro avranno la possibilità di conoscere il mondo digitale, i suoi linguaggi, potenzialità e rischi, condividendo momenti di apprendimento e svago. I device tecnologici forniti da Sky, la connessione a banda-larga Sky Wifi e Sky Glass contribuiranno a colmare così un divario digitale e generazionale, che spesso influisce sull’isolamento sociale delle persone più anziane. Inoltre, i dipendenti volontari di Sky metteranno a disposizione le proprie competenze per permettere ai frequentatori del Centro di acquisire nozioni di base sull’utilizzo del computer e scoprire gli strumenti digitali utili alla vita di tutti i giorni.

Nives Valenti, Presidente di CSA Centro Sociale Anziani Settebagni, ha dichiarato: “Siamo felici e orgogliosi di poter ospitare il nuovo Sky Up Digital Hub generosamente realizzato da Sky Italia, potendo così offrire un concreto contributo alla diffusione della cultura digitale agli anziani e agli abitanti del quartiere. Faremo di tutto per creare occasioni di coinvolgimento anche per i giovani e promuovere così uno scambio culturale tra generazioni”.