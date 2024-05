Skyscanner, 6 italiani su 10 non hanno ancora prenotato le vacanze

Skyscanner, il nuovo Savings Generator rivela la settimana più economica per viaggiare nell'estate 2024

Tre quarti degli italiani per quest’anno dichiarano di voler adottare un approccio volto al risparmio per le loro vacanze estive: l'ultima ricerca condotta da Skyscanner, in collaborazione con OnePoll, rivela che i viaggiatori italiani attenti al portafoglio sono sempre più alla ricerca di offerte vantaggiose per l’estate 2024. Un terzo di loro (30%) afferma di essere ancora alla ricerca della migliore offerta, mentre il 12% è in attesa di un'offerta last-minute.

Con il 63% degli italiani che non ha ancora prenotato le vacanze estive, la maggior parte afferma di essere tuttora incerto sulle date (42%) e sulla destinazione (31%). In questo scenario di indecisione e predisposizione al risparmio, Skyscanner condivide una serie di trucchi per spendere meno sui voli per questa estate.

Anche se il 42% dei viaggiatori italiani ha affermato di essere a conoscenza del fatto che ci sono settimane estive più economiche per viaggiare, solo l'1% sta effettivamente approfittando di questi periodi per le proprie vacanze. Secondo i dati di Skyscanner, la settimana del 1° luglio è il momento più gettonato per partire quest'estate, ma anche il più costoso. I dati della piattaforma mostrano che, in media, i viaggiatori italiani possono risparmiare il 27% viaggiando la settimana del 26 agosto rispetto alla settimana del 12 dello stesso mese, il che significa un risparmio medio fino a 348€ per una famiglia di quattro persone.

Gli esperti di Skyscanner hanno ancora una volta analizzato decine di migliaia di dati per mostrare ai viaggiatori come sfruttare al meglio il proprio budget per le vacanze. Il nuovo Savings Generator mostra ai viaggiatori il prezzo medio mensile e, per la prima volta in assoluto, mostra il momento migliore per prenotare per alcune delle destinazioni più popolari, oltre a mostrare destinazioni alternative ad ottimi prezzi.

State pensando di partire per Malta a luglio? La cosa migliore è prenotare con 5 settimane di anticipo. Vorreste andare a Budapest per una vacanza in città ad agosto? Per ottenere i voli più economici, il Savings Generatori di Skyscanner consiglia di prenotare 7 settimane di anticipo. La guida rivela anche la settimana più economica per viaggiare quest'estate verso le destinazioni più popolari.