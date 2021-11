Snam, aggiudicato l’Oscar di Bilancio 2021

Snam vince l’Oscar di Bilancio 2021 nella categoria Grandi imprese quotate

Snam si è aggiudicata l’Oscar di bilancio 2021, promosso da Ferpi, Università Bocconi e Borsa Italiana, per la categoria Grandi imprese quotate. Il premio è stato ritirato durante una cerimonia a Piazza Affari da Alessandra Pasini, CFO e Chief International & Business Development Officer di Snam.

“Il Bilancio Integrato di Snam – si legge nella motivazione del premio – è veramente un ottimo documento, chiaro, leggibile e che riflette gli standard più innovativi della rendicontazione sia con riferimenti agli aspetti finanziari che non finanziari”. “Completo ma semplice e coinvolgente nella lettura – prosegue il testo – integra informazioni capaci di trasmettere l’identità dell’azienda e le sue performance in coerenza con il corporate purpose”. Nel bilancio “sono presenti gli aspetti sulla gestione dei rischi e i riferimenti agli altri strumenti di reporting che sono riportati in maniera accurata all’interno di una cornice narrativa molto chiara, che fa risaltare la maturità di Snam nella gestione della sostenibilità e nella sua rendicontazione”.

Tra le motivazioni anche “l’attenzione alle tematiche Esg, anche grazie all’integrazione con la comunicazione sul sito web”, che “rappresenta, ad oggi, una best practice a livello italiano e internazionale per aver saputo costruire un ‘ecosistema’ di strumenti di rendicontazione innovativo e responsabile”.