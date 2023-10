Snam, al via la nuova campagna: focus sul trasporto del gas naturale

Snam, on air la nuova campagna “Siamo la rete che trasporta la vostra energia ogni giorno”

È on air la nuova campagna istituzionale di Snam, che racconta l’importanza del servizio di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale gestito dal Gruppo nel garantire la sicurezza energetica del Paese e abilitarne la transizione verso un futuro a zero emissioni. Un servizio essenziale, strategico e, al contempo, spesso invisibile, fatto di oltre 38 mila chilometri di reti capillari, siti di stoccaggio e impianti di rigassificazione, infrastrutture efficienti e governate all’insegna della continua innovazione.

La prospettiva adottata dalla campagna, in un momento particolarmente delicato come quello attuale, parla di come il sistema energetico gestito da Snam renda possibile, ogni giorno, tante attività e gesti, spesso dati per scontati, per le quali queste forniture sono assolutamente indispensabili: farsi un bagno caldo, prendere un caffè ma anche dare energia alle imprese. Snam, da tempo, lavora proprio in questa direzione, attraverso investimenti, tecnologie e persone che quotidianamente presidiano il territorio e alcuni fra i suoi asset più strategici, garantendo forniture continue di energia e rendendo possibile, nel contempo, il trasporto dei gas verdi e decarbonizzati come il biometano e, nel prossimo futuro, anche dell'idrogeno.

Per far emergere il valore di questo impegno, fatto di attenzione al domani e insieme vicino alle vite delle persone, l’agenzia creativa TBWA\Italia ha adottato un format visivamente iconico, dinamico e memorabile, con cui tradurre la pervasività, il ruolo e la mission di Snam nel mondo abitato da tutti. La funzione e l’estensione della rete sono infatti rappresentate attraverso un’iperbole del suo risultato, cioè attraverso scene che ripetono a catena momenti quotidiani, oggetti e attività d’impresa che trovano la loro possibilità nella forza gentile e silenziosa dell’energia.

Lo spot, inoltre, afferma l’impegno profuso da Snam per tutto il Paese e per un futuro sostenibile, evidenziando graficamente la capillarità e la tecnologia della rete gestita. La pianificazione della campagna di Snam è gestita da OMD Italia, che attraverso una pianificazione multicanale porterà il messaggio del Gruppo su canali tradizionali quali televisione e stampa quotidiana, ma anche su quelli digitali, come i social network.