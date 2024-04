Snam, Fabrizio Rutschmann è il nuovo Chief People & Corporate Services Officer

Snam, Fabrizio Rutschmann e Nicole Della Vedova nominati come nuovo Chief People & Corporate Services Officer e nuova Finance Director

Fabrizio Rutschmann è il nuovo Chief People & Corporate Services Officer di Snam, Dirigente con Responsabilità Strategiche a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Stefano Venier. Nel suo percorso professionale, Fabrizio Rutschmann ha ricoperto numerosi ruoli nell’ambito delle risorse umane, maturando un’esperienza consolidata in realtà industriali di primo piano in Italia e all’estero.

Laureato in Amministrazione Aziendale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, con una specializzazione ottenuta presso l’Università SDA Bocconi di Milano, ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Electrolux, per poi ricoprire posizioni di crescente responsabilità in Unicredit, Tim e Pirelli. Prima di entrare in Snam, è stato Chief Human Resources & Organization Officer del Gruppo Prysmian, nell’ambito del quale è stato anche Board of Directors member and Strategy Committee Chair di Oman Cable Industries.

Nicole Della Vedova è invece la nuova Finance Director di Snam, a diretto riporto del Chief Financial Officer Luca Passa. Laureata in Business Administration presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dove ha anche conseguito un Master of Science in Finance, Nicole Della Vedova ha iniziato la sua carriera in Accenture, per poi assumere posizioni di rilievo prima in Eni e successivamente in Maire Tecnimont.

Negli ultimi otto anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Enel, dove è stata nominata Head of Corporate and Structured Finance, ultimo incarico prima del suo ingresso in Snam. Nel corso della sua più recente esperienza lavorativa, è stata anche membro della Platform on Sustainable Finance della Commissione Europea.