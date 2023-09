Sostenibilità, IBM Italia: premiati ai Think Award i 15 progetti migliori

IBM Italia, Think Award: selezionati i 15 migliori progetti volti alla transizione digitale ed ecologica

Nell’ambito dell’iniziativa Think Award, svoltasi ieri sera presso gli IBM Studios Milano, IBM ha celebrato i migliori progetti basati su idee e tecnologie innovative, quali intelligenza artificiale, cloud ibrido e quantum computing, realizzati in un percorso di trasformazione digitale sostenibile da aziende, partner, associazioni e università. Obiettivo dell’iniziativa è mettere in luce le organizzazioni che si distinguono per la capacità di dare impulso alla transizione digitale ed ecologica, favorendo la crescita e lo sviluppo del Paese, a beneficio del territorio e della collettività.

Grazie a progetti innovativi in grado di valorizzare le tecnologie esponenziali e preservare ogni genere di risorse, da quelle naturali, agli asset aziendali fino al capitale umano, è possibile rispondere in modo più efficace alle necessità e sfide dell’attuale scenario economico, sociale e ambientale. Un mercato, quello italiano, che può contare sull’impegno concreto e costante di aziende che guidano la propria trasformazione e quella di clienti e partner in settori rilevanti, tra cui quello bancario-assicurativo e finanziario, logistica e trasporti, energetico, manifatturiero e dell’istruzione.

“Le sfide che abbiamo di fronte (rallentamento economico, cambiamenti climatici, costi energetici, crisi delle catene di produzione e approvvigionamento, aggiornamento delle competenze professionali, solo per citarne alcune) possono essere affrontate e vinte solo grazie alla collaborazione sinergica di organizzazioni pubbliche e private, capitale umano adeguatamente formato e tecnologie trasformative come intelligenza artificiale, cloud ibrido e quantum computing”, sostiene Maurizio Decollanz, direttore marketing e comunicazione di IBM Italia. “Riconoscere il valore di aziende, partner, associazioni e università che stanno contribuendo a fonteggiare queste sfide è fondamentale per incoraggiarle a proseguire sulla strada della collaborazione partecipata e dell’open innovation. Con questo spirito, IBM Italia ha celebrato quindici realtà che, con i loro progetti, sono fonte di ispirazione e stimolo per il progresso e la competitività del Paese”.

Tre le categorie previste nell’ambito dei Think Award: Sostenibilità Ambientale, Sostenibilità di Business, Sostenibilità Sociale. Nella categoria Sostenibilità Ambientale si sono distinte Intesa Sanpaolo Innovation Center, Bper Banca, Nexi e A2A. Per la categoria Sostenibilità Business sono state premiate invece UnipolSai, WindTre, Electrolux, BlueIT, Quid. Infine è stato ritenuto degno di nota l’operato di Intesa Sanpaolo, Piazza dei Misteri, Smeup, Valore D e Politecnico di Milano per la Sostenibilità Sociale.