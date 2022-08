Sostenibilità, MSCI aggiorna il rating di Atlantia ad "AA"

Sostenibilità, l'agenzia MSCI innalza il rating di Atlantia da "BBB" ad "AA"

L'agenzia di rating internazionale MSCI ESG Ratings, specializzata nel monitoraggio di circa 2800 aziende sul fronte della sostenibilità e delle pratiche di governance, ha ulteriormente elevato il rating di Atlantia che, da BBB, è passato a “AA”. Con questo avanzamento, Atlantia è entrata nel gruppo delle migliori 4 società a livello globale presenti nel settore "Transportation Infrastructure" dell'indice MSCI ACWI (che tiene traccia di migliaia di titoli in 48 diversi Paesi). Tra le principali motivazioni del miglioramento del rating figura la capacità del Gruppo di minimizzare l’impatto delle proprie attività sulla biodiversità, mediante una programmazione efficiente e sostenibile delle modalità di utilizzo del territorio e attraverso l’impiego di buone pratiche per il confronto con le realtà territoriali.

Significativi avanzamenti sono stati registrati anche sul fronte della Governance. Nell'aprile del 2022, Atlantia è stata la prima azienda italiana, e una tra le poche al mondo, a sottoporre al voto degli azionisti il piano di decarbonizzazione delle proprie attività, con lo scopo di azzerare le emissioni dirette di CO2 entro il 2040. Oltre il 98% degli azionisti ha approvato il piano di azione per il clima.

Nelle ultime settimane, Atlantia ha visto innalzare il proprio rating ESG da C+ a B+ anche da parte di Refinitiv, posizionandosi così tra le prime 5 aziende (su un totale di 110) del settore "Transport Infrastructure Companies". La società è stata inoltre confermata nell'indice FTSE4Good, rientrando nel 10% delle aziende ESG del segmento "Beni e Servizi Industriali", e nell'indice MIB ESG, che include le 40 società italiane quotate in Borsa con il più forte impegno nell'intraprendere azioni concrete e misurabili per includere la sostenibilità sociale e ambientale e le buone pratiche di governance nelle proprie attività e lungo la catena del valore.