Sostenibilità: Sopra Steria certificata “A” dal ranking di CDP

Sopra Steria, certificata nella lista "A" di Cdp

Sopra Steria, leader europeo nella consulenza, nei servizi digitali e nello sviluppo di software, è stata certificata per il sesto anno consecutivo nella lista "A" di CDP (organizzazione globale no-profit). Il Gruppo si distingue per la sua leadership in materia di trasparenza e per l’impegno nella lotta al cambiamento climatico, classificandosi ancora una volta tra le 200 maggiori aziende che sostengono più attivamente l'ambiente.

L'azione per il clima è al centro dei programmi di sviluppo sostenibile e di responsabilità aziendale di Sopra Steria. La rinnovata inclusione nella lista “A" di CDP per il sesto anno consecutivo premia l'impegno del Gruppo nella lotta al riscaldamento globale, che prende in considerazione tutti i livelli di attività: dall’operatività alla catena di approvvigionamento, passando per il servizio ai clienti.

Nel 2022, Sopra Steria rientra tra le quasi 20.000 organizzazioni in tutto il mondo - tra cui più di 1.100 autorità locali e 18.700 aziende – che hanno segnalato i loro impatti ambientali, i rischi e le opportunità attraverso la piattaforma CDP, un'organizzazione no-profit globale che gestisce un database mondiale di dati ambientali alimentato e consultabile da aziende, città, stati e regioni. Collabora con oltre 680 istituzioni finanziarie che rappresentano oltre 130.000 miliardi di dollari di attività. Il CDP incoraggia le aziende a rendere noti i propri impatti ambientali e a ridurre le emissioni di gas serra (GHG), a conservare le risorse idriche e a proteggere le foreste. Le valutazioni del CDP sono ampiamente utilizzate per guidare le decisioni di investimento e di acquisto verso un'economia a zero emissioni di carbonio, sostenibile e resiliente.

"In qualità di leader europei nel settore Tech, siamo determinati a promuovere l'uso di tecnologie digitali sostenibili per fornire soluzioni che facilitino la transizione energetica" – ha affermato Cyril Malargé, CEO di Sopra Steria. "Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati inclusi nella lista "A" di CDP per il sesto anno consecutivo, un riconoscimento dei nostri risultati nella riduzione dell'impatto sul clima e della capacità di Sopra Steria di anticipare e affrontare le principali sfide ambientali che siamo tenuti ad affrontare collettivamente" ha aggiunto.