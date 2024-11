Sparkle e Mobily insieme per migliorare la connettività attraverso sistemi di cavi sottomarini

Sparkle, siglata partnership con Mobily per espandere le soluzioni di connettività internazionale attraverso l'uso di sistemi di cavi sottomarini

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, e Mobily, leader innovativo nel settore delle telecomunicazioni, dei media e della tecnologia (TMT) in Arabia Saudita, hanno firmato un protocollo d’intesa per migliorare le soluzioni di connettività attraverso i nuovi sistemi di cavi sottomarini di Sparkle, avanzate infrastrutture di telecomunicazioni sottomarine che collegano regioni chiave fra l’Europa e il Medio Oriente.

L’accordo è stato siglato alla conferenza Connected World KSA in corso in questi giorni a Riyadh. L’intesa prevede un accordo strategico per la finalizzazione da parte di Mobily dell’acquisto di fibra sui sistemi di cavi sottomarini di Sparkle per una connettività eccellente tra Chania, Palermo, Milano e Marsiglia, potenziando ulteriormente le capacità di rete internazionali di Mobily. Si prevede che gli ultimi step del progetto siano ultimati nel 2025.

Grazie a questo accordo e al nuovo percorso digitale annunciato nell'ottobre 2024 da Sparkle e Mobily, operatori di rete, ISP, OTT, content e application provider e imprese potranno beneficiare di un percorso affidabile e a bassa latenza con opzioni di capacità scalabili. I clienti inoltre avranno accesso all'intera rete di Mobily e dei suoi partner e alla loro ricca offerta, che comprende i servizi Layer-1, Layer-2 e IP, e fornisce accesso virtuale ai principali Internet Exchange Point (IXP), garantendo una connettività globale senza interruzioni. Potranno inoltre usufruire dei servizi di Mobily in Arabia Saudita e dei servizi Sparkle in Italia e in Europa.

“La nostra collaborazione con Sparkle rafforza la resilienza della connettività di rete globale tra Oriente, Medio Oriente ed Europa, sostenendo così l’espansione dei data center e favorendo la differenziazione dei contenuti per le piattaforme OTT e gli Hyperscaler della regione a supporto della crescita digitale e dell’innovazione”, ha dichiarato Thamer A. Alfadda, SVP Wholesale di Mobily. “Siamo lieti di collaborare con Sparkle a questo progetto così significativo che segna una pietra miliare nella nostra partnership”.

“Siamo lieti di collaborare con Mobily per rafforzare il ruolo primario e centrale dell'Arabia Saudita nella digitalizzazione della regione e rafforzare il Paese come hub digitale strategico che consente una migliore comunicazione tra Europa, Medio Oriente e oltre”, ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle.