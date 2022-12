Sparkle lancia SASE Connect per la sicurezza delle reti aziendali

Sparkle, annunciato il lancio della soluzione SASE Connect per la sicurezza delle reti aziendali internazionali

La crescente migrazione delle applicazioni verso il cloud, unita all'aumento del numero di "smart-worker", richiedono una più attenta protezione dei dati aziendali. Questi ultimi, ospitati nel cloud o in sistemi "on premise", devono essere disponibili ai dipendenti a prescindere dalla loro posizione, in qualsiasi momento e in totale sicurezza. Per aiutare gli operatori a risolvere il problema e lavorare in sicurezza, Sparkle ha annunciato il lancio di SASE Connect, una suite innovativa di servizi integrati di rete che permette l’accesso sicuro alla rete aziendale internazionale, indipendentemente dalla posizione fisica del dispositivo e dalla connessione utilizzata.

Basata sul concetto di Secure Access Service Edge, la soluzione applica un approccio alla rete e alla sicurezza basato sul cloud: la rete aziendale e i suoi dispositivi sono protetti dalle minacce informatiche direttamente all’origine della connessione o “edge”, anziché nel data center. Di conseguenza, i lavoratori da remoto, i dispositivi IoT, le filiali e le applicazioni, sono protetti prima che il loro traffico raggiunga qualsiasi destinazione. SASE Connect integra e migliora la soluzione SD-WAN di Sparkle, lanciata lo scorso anno e già adottata da diverse aziende nei settori alimentare, manifatturiero, della moda, dell'energia e del turismo, fornendo suite esclusive per l’installazione e la gestione della connettività sicura.

Già premiata dal MEF con il "Business Impact Award" per il suo Proof of Concept sull’accesso da remoto al cloud, con SASE Connect Sparkle offre la soluzione ottimale per aziende alla ricerca di connettività sicura, ad alte prestazioni e perfettamente integrata con i servizi cloud pubblici e privati in tutto il mondo. La soluzione sfrutta la rete internazionale di Sparkle per la connettività diretta e ad alta velocità al cloud nonché il Security Operation Center (SOC) dell’operatore globale per il monitoraggio continuo del traffico di rete e la prevenzione, il rilevamento, l'analisi e la risposta alle minacce informatiche.

SASE Connect arricchisce il portafoglio di soluzioni digitali offerte da Sparkle alle imprese, che comprendono anche MPLS, Ethernet, SD-WAN gestita, Cloud Connect, servizi di automazione Multicloud, connettività IoT e servizi di telefonia aziendale, volte a connettere le sedi internazionali delle imprese e gestire in modo efficace la comunicazione al loro interno e con il loro ecosistema esterno.