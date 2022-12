Sparkle, lanciato il nuovo servizio "Enterprise Voice Suite"

Sparkle presenta "Enterprise Voice Suite", un servizio di telefonia globale per clienti corporate con esigenze multinazionali

Sparkle, operatore globale del Gruppo TIM e primo fornitore di servizi internazionali in Italia, annuncia il lancio dell'innovativo "Enterprise Voice Suite", un insieme completo di servizi di telefonia globale per clienti aziendali con esigenze multinazionali. Con il cambiamento delle abitudini e lo smart working, le aziende stanno ridisegnando i modelli di business e abbattendo i confini geografici avvicinandosi al proprio mercato di riferimento. In questo contesto, la Voce svolge un ruolo fondamentale nella trasformazione digitale, consentendo alle aziende di operare a livello globale pur rimanendo vicine ai propri clienti e partner.

L’Enterprise Voice Suite (EVoS) di Sparkle è un servizio di connettività che consente alle aziende, indipendentemente dalla loro ubicazione, di comunicare con i clienti in modo efficace e sicuro. La suite comprende numeri geografici e numeri verdi, che permettono alle aziende di virtualizzare i propri punti di contatto in un luogo diverso da quello in cui si trovano effettivamente. Allo stesso tempo, permette di realizzare chiamate in entrata e in uscita, favorendo l'integrazione con la telefonia aziendale e i servizi di collaborazione, nonché soluzioni applicative di contact center.

EVoS è pensata per le aziende con presenza internazionale che vogliono virtualizzare la propria presenza senza attivare servizi con gli operatori locali. Tutti i servizi sono disponibili in un unico prodotto modulare e sfruttano l'esperienza di Sparkle nel trasporto della Voce e la sua capacità di garantire prestazioni e sicurezza. EVoS arricchisce il portafoglio di soluzioni digitali offerte da Sparkle alle imprese, che comprendono anche MPLS, Ethernet, SD-WAN gestita, SASE, Cloud Connect, servizi di automazione Multicloud e connettività IoT, volte a connettere le sedi internazionali delle imprese e gestire le comunicazioni sia all'interno dell’azienda che con i suoi ecosistemi esterni.