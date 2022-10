Telepass Business accelera la mobilità delle Pmi: al via la campagna

Telepass Business, al via la prima campagna pubblicitaria

È on air con la firma di Wunderman Thompson e Crafted la campagna dedicata a Telepass Business, nuova soluzione di Telepass nata per semplificare la mobilità di PMI e grandi aziende. Una nuova piattaforma che integra un ecosistema di servizi di mobilità e si avvale del dispositivo Telepass in auto, della app Telepass per la mobilità e di una carta prepagata, strumenti per “liberare la testa e accelerare il business” come recita il claim.

La campagna multichannel è on air dal 2 ottobre con visibilità sui touchpoint legati al mondo business. Oltre alla radio, selezionati canali TV e a riviste specializzate, è pianificata su maxi-impianti digitali nelle Stazioni di Roma e Milano, all’Aeroporto di Fiumicino e in Piazza Gae Aulenti, cuore del distretto finanziario milanese.

Nelle stazioni e negli aeroporti la campagna gioca con il contesto, sfruttando al massimo il mezzo, “hackerando” il tabellone delle partenze e degli arrivi, citando il “tempo stimato” per la “Coda pedaggio” per le “Note spese” o per il “Pagamento delle strisce blu”. Perdite di tempo, come scrive Engage, che TBusiness è in grado di eliminare facendo letteralmente decollare il business di chi lo utilizza.

Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass dichiara: "Telepass si propone come interlocutore principale per rispondere a 360 gradi alle esigenze di mobilità dei dipendenti in modo efficiente e personalizzabile. Con TBusinessvogliamo liberare il tempo e rendere ancora più efficienti gli spostamenti delle persone che viaggiano per lavoro. Si tratta di una piattaforma unica nel suo genere, un nuovo modello di mobilità integrata e intermodale che permette al dipendente di muoversi in modo flessibile e alle aziende di appoggiarsi a una soluzione che rende più efficiente e semplice la gestione delle spese aziendali".

Lorenzo Crespi, Chief Creative Officer di Wunderman Thompson, aggiunge: “Siamo molto contenti di supportare ancora una volta Telepass nel lancio di un nuovo servizio in grado di semplificare la vita e il lavoro delle persone con una campagna Digital Out Of Home di grande impatto che gioca su un insight vero e rilevante per il target: chi fa business non può permettersi di perdere tempo. Risparmiarlo, grazie alle innovazioni introdotte da TBusiness, consente a queste persone di concentrarsi sul proprio lavoro, rendendolo straordinariamente efficiente e di far letteralmente decollare il business.”