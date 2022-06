Terna, al vertice della sostenibilità in Italia e nel mondo

Terna rafforza la sua leadership in campo ESG, ottenendo il più alto livello grazie alle ottime performance raggiunte

Il MIB ESG, l’indice blue-chip per l'Italia, creato lo scorso anno e dedicato alle best practice ambientali, sociali e di governance (ESG), ha incluso per il secondo anno consecutivo la società Terna, che si conferma così ai vertici della sostenibilità a livello internazionale. Terna, guidata da Stefano Donnarumma, ha ottenuto il livello più alto, "advances", grazie alle ottime performance raggiunte, negli ambiti esaminati.

L’indice integra gli impatti ESG nella misurazione della performance economica, in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite, valutando e selezionando le aziende in base agli esiti dell’assesment periodico condotto dall’agenzia di rating ESG Vigeo Eiris (V.E), parte di Moody's ESG Solutions, che misura circa 300 indicatori, relativi a 38 criteri di sostenibilità. In particolare, l'indagine si compone di diversi livelli di analisi e indaga la performance ambientale, sociale e di governance di un’impresa attraverso un processo strutturato che tiene conto di KPI specifici (es. tasso di turnover dei dipendenti; emissioni dirette di CO2; percentuale di donne nel management) e delle politiche implementate (es. Codice Etico; Politica sui Diritti Umani; Politica sulla promozione della Diversità).

Un risultato importante raggiunto da Terna dunque, che rafforza la sua leadership in campo ESG. La società è stata anche recentemente riconfermata, per l’undicesimo anno consecutivo, negli indici Euronext Vigeo Eiris World 120 (che include le migliori 120 aziende per performance ambientali, sociali e di governance (ESG) a livello globale) e negli indici regionali Europe 120 ed Eurozone 120

La società che gestisce la rete di trasmissione nazionale è stata anche inclusa, per il diciottesimo anno consecutivo, nel FTSE4Good, il prestigioso indice internazionale che valuta le performance ambientali, sociali e di governance (ESG) di aziende da tutto il mondo.

Terna è stata inoltre riconfermata nell’indice S&P Global 1200 ESG che premia le migliori performance di sostenibilità delle imprese internazionali a maggiore capitalizzazione sulla base del punteggio ottenuto nel Corporate Sustainability Assessment, la valutazione di sostenibilità svolta ogni anno dall’agenzia di rating Standard & Poor’s Global.