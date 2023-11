Terna, al via la campagna di comunicazione "Pensiamo al futuro dell’Energia"

Terna: on air dal 26 novembre la campagna di comunicazione istituzionale "Pensiamo al futuro dell’Energia"

Dal 26 novembre al via su TV, stampa e mezzi digitali la nuova campagna istituzionale di Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale guidato da Giuseppina Di Foggia. ‘Pensiamo al futuro dell’Energia’ è il claim della campagna che, fino al 17 dicembre, sarà declinata sui media in diversi formati. Nel suo ruolo di gestore del sistema elettrico nazionale, Terna si rivolge ai cittadini per condividere il valore dell’energia, un bene fondamentale da utilizzare correttamente e responsabilmente. Le immagini e le parole dello spot della durata di 15” invitano dunque a un’ampia riflessione sul tema dell’energia, protagonista della quotidianità degli italiani.

“Pensiamo al futuro dell’energia. L’energia è un diritto di tutti, e dovere di Terna trasmetterla in tutta Italia. Rispettiamola per prenderci cura dell’ambiente e del nostro Paese”: queste le parole scelte per richiamare a una cultura energetica collettiva, basata sulla consapevolezza e sulla responsabilità. Soltanto attraverso il rispetto dell’energia, oggi, è possibile prendersi cura del pianeta e delle sue risorse, domani, grazie all’impegno messo in campo da Terna e da tutti coloro che concorrono al raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica.

Lo spot è stato curato dall’agenzia creativa DLV BBDO; la produzione, con i registi Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, è di Groenlandia, da cui provengono anche il Direttore della fotografia e il cast di attori. La produzione è arricchita dalla voce calda ed evocativa dello speaker Alessandro Messina e dalla musica autoriale realizzata da Valentina Parisse.