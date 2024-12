Terna, sottoscritti due Credit Facility Agreement ESG-linked da €250 mln

Terna: 250 milioni di euro da Banco BPM e Mediobanca per nuove linee di credito legate agli obiettivi ESG

Terna ha annunciato oggi la sottoscrizione di due Credit Facility Agreement ESG-linked, per un valore complessivo di 250 milioni di euro. L'importo è suddiviso in due tranche: 150 milioni di euro erogati da Banco BPM e 100 milioni di euro messi a disposizione da Mediobanca. Le nuove linee di credito, della durata di cinque anni, presentano un tasso d’interesse variabile in base alla performance di Terna rispetto a specifici indicatori ambientali, sociali e di governance (ESG).

Questa struttura finanziaria conferma l’impegno del Gruppo a integrare la sostenibilità nelle proprie strategie operative, utilizzandola come elemento chiave per generare valore per tutti gli stakeholder. Grazie a queste linee di credito, Terna rafforza ulteriormente la propria posizione finanziaria, assicurandosi una solida disponibilità di liquidità in linea con la propria stabilità economica e con l’obiettivo di promuovere un modello di business sempre più orientato alla sostenibilità.