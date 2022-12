Terna è leader di sostenibilità negli indici Euronext Vigeo

Terna, confermata leader di sostenibilità negli indici Euronext Vigeo

Terna si conferma ancora una volta ai vertici mondiali per le pratiche di sostenibilità. La società guidata da Stefano Donnarumma è stata, infatti, riconfermata negli indici Euronext Vigeo in cui è inserita dal 2012, anno di lancio degli stessi. La loro composizione si basa sulle valutazioni dell’agenzia Moody's ESG Solutions (ex Vigeo Eiris), che ha riconosciuto a Terna anche il livello di valutazione massimo advanced.

Nello specifico, Terna, che gestisce circa 75mila chilometri di linee ad alta e altissima tensione sul territorio nazionale, è stata confermata nell’indice Euronext Vigeo 120 World, che include le 120 migliori aziende per performance ESG in Nord America, Europa e Asia, nell’Euronext Vigeo Europe 120 e nell’Euronext Vigeo Eurozone 120, che includono, rispettivamente, le 120 migliori imprese europee e dell’area Euro.

La performance di Terna è risultata in miglioramento in tutte e tre le dimensioni ESG. L’indagine di Moody's ESG Solutions si basa su diversi livelli di analisi ed esamina la performance ambientale, sociale e di governance delle aziende attraverso un processo strutturato che valuta specifici KPI (come, ad esempio, il tasso di turnover dei dipendenti, le emissioni dirette di CO2, la percentuale di donne nel management) e le attività realizzate (come, ad esempio, l’adozione di un Codice Etico, di una Politica sui diritti umani o sulla promozione della diversità).

La triplice conferma negli indici Euronext Vigeo testimonia le performance di alto livello registrate dalla società nei settori Ambiente, Sociale e Governance. A questo riconoscimento, si aggiungono le recenti inclusioni di Terna fra i componenti dei nuovi indici Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100 ed Euronext ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB che hanno selezionato le migliori società dell’area Euro attraverso specifici criteri legati, rispettivamente, ai temi della parità di genere e della biodiversità.

La leadership di Terna nel campo ESG, riconosciuta anche da CDP (ex Carbon Disclosure Project) è testimoniata, inoltre, dalla presenza della società nei principali indici ESG e nelle più importanti classifiche internazionali, tra i quali Dow Jones Sustainability Index, Bloomberg Gender Equality Index, ECPI, FTSE4Good, GLIO/GRESB ESG Index, MIB 40 ESG, MSCI, S&P Global 1200 ESG e Stoxx Global ESG Leaders.