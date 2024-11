Terna, nei primi dieci mesi del 2024 6 GW di nuova capacità rinnovabile

Terna pubblica il Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico: nei primi dieci mesi del 2024 raggiunti 6 GW di nuova capacità rinnovabile, superato il totale del 2023

Nel mese di ottobre 2024, secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto i 25,5 miliardi di kWh, in linea con il valore di ottobre 2023, con una leggera crescita (+0,2%). Tale dato è stato influenzato dalla presenza di un giorno lavorativo in più (23 rispetto ai 22 di ottobre 2023) e da una temperatura media inferiore di 1,4°C rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Se corretta per calendario e temperatura, la variazione della domanda risulta pari a un +0,6%.

A livello territoriale, ottobre ha registrato un aumento della domanda al Nord (+1%), un lieve calo al Centro (-0,2%) e una flessione più marcata al Sud e nelle Isole (-1,4%). Nei primi dieci mesi del 2024, la domanda elettrica totale è aumentata del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2023 (con un +1,4% rettificato).

L’Indice Mensile dei Consumi Elettrici Industriali (IMCEI) di Terna ha evidenziato una diminuzione del 2,3% rispetto a ottobre 2023, con una flessione che non cambia dopo la correzione per temperatura e calendario. I settori che hanno visto una crescita dei consumi includono cartaria, metalli non ferrosi, siderurgia e alimentare, mentre sono in calo settori come chimica, trasporti, cemento, ceramica e meccanica.

In ambito congiunturale, la domanda elettrica, destagionalizzata e corretta, ha mostrato un incremento dello 0,5%, mentre l’IMCEI ha registrato una leggera flessione (-0,5%). L’Indice Mensile dei Servizi (IMSER), che misura i consumi del settore dei servizi, ha registrato un aumento del 7,6% a livello annuale, con la maggior parte dei comparti che hanno visto crescite, ad eccezione dei settori dell'informazione, comunicazione, trasporto e magazzinaggio.

In termini di produzione di energia, a ottobre 2024 il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato soddisfatto per l’83,7% dalla produzione nazionale e per il restante 16,3% dall’importazione di energia. L’import netto da gennaio a ottobre è aumentato dell’1,6% rispetto allo stesso periodo del 2023.

La produzione nazionale di energia è stata di 21,5 miliardi di kWh, con una copertura del 41,2% della domanda tramite fonti rinnovabili (rispetto al 35,3% di ottobre 2023). Nei primi dieci mesi del 2024, le rinnovabili hanno coperto il 42,8% del fabbisogno, in aumento rispetto al 37% dello stesso periodo nel 2023. La produzione da fonti termiche è scesa del 6%, con un forte calo della quota di energia prodotta a carbone (-30,1%). In aumento, invece, la produzione da idroelettrico (+55,9%) e fotovoltaico (+1,4%).

La capacità installata di fonti rinnovabili in Italia ha visto un incremento di 6.042 MW da gennaio a ottobre 2024, con una forte crescita del fotovoltaico (+5.482 MW). Al 31 ottobre, la potenza totale da fonti rinnovabili in Italia ammonta a 75,2 GW, con 35,8 GW provenienti da solare e 12,9 GW da eolico.

In linea con gli obiettivi stabiliti dal DM Aree Idonee, il paese ha raggiunto, con due mesi di anticipo, il target di capacità rinnovabile installata per il quadriennio 2021-2024 (16.238 MW contro i 16.108 MW previsti), sebbene con un andamento non omogeneo tra le diverse regioni.

Il rapporto mensile di Terna include anche dati sui sistemi di accumulo, con un aumento di 1.740 MW nella potenza nominale degli accumuli in esercizio. A fine ottobre 2024, in Italia erano attivi circa 707.000 sistemi di accumulo, con una potenza nominale di 5.186 MW.

Terna ha recentemente lanciato il nuovo portale dati.terna, che offre accesso in tempo reale ai dati del sistema elettrico italiano, inclusi quelli sulla produzione, il fabbisogno e la trasmissione di energia. Questo portale rappresenta un importante passo verso la condivisione dei dati, un aspetto cruciale nella transizione energetica del Paese. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il "Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico" disponibile sul sito e l’app di Terna, che fornisce dati in tempo reale.