Terna, ottenuto il primo posto del 'Webranking Europe 500'

Terna vince il 'Webranking Europe 500' per il terzo anno consecutivo: premiata qualità e trasparenza della comunicazione digitale

Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, ha vinto l’edizione 2022-2023 del 'Webranking Europe 500', una tra le più importanti classifiche continentali che valuta qualità e trasparenza della comunicazione digitale delle 500 maggiori società quotate europee, sulla base delle aspettative degli stakeholders.

Con il punteggio record di 95,9 su 100, rispetto alla media delle società europee pari a 44 punti, la società guidata da Stefano Donnarumma è risultata prima, per il terzo anno consecutivo, per l'eccellenza mostrata in termini di accessibilità e cura delle informazioni corporate presentate sul proprio sito internet e sulle principali piattaforme web e social.

In base ai risultati pubblicati da Comprend, società svedese leader nelle ricerche di mercato che cura la classifica in collaborazione con Lundquist, Terna, in particolare, si è classificata al primo posto tra le società europee per una comunicazione digitale efficace e trasparente negli ambiti della Sostenibilità, della Governance e di Investor Relations.

Nel corso del 2022, Terna, nel suo ruolo di regista della transizione energetica, ha accelerato la presenza sui canali digitali, web e social: l’azienda è attualmente presente su tutti i principali canali, come Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn e TikTok, nonché sulle principali piattaforme audio, come Spotify e Spreaker, con “Nora, il futuro dell’energia è il nostro mestiere”, il podcast in nove puntate che racconta il progetto del Tyrrhenian Lab agli appassionati.

Il digitale, nell’ultimo anno, è stato ancora di più strumento privilegiato di consapevolezza, accessibilità e condivisione della mission aziendale: Terna ha rafforzato il suo impegno per garantire alle prossime generazioni non solo un sistema elettrico sempre più efficiente e affidabile, ma anche, e soprattutto, un futuro sostenibile. In quest’ottica, la comunicazione del gestore della rete elettrica nazionale ha puntato molto sul collegamento tra consumi elettrici e decarbonizzazione, introducendo due nuovi strumenti digitali, di ‘data visualization’, a partire dal grande patrimonio di dati con cui gestisce il sistema elettrico.

Con la sezione ‘Rinnovabili’ dell’app Terna e il portale ‘Terna4Green’, per la prima volta l’azienda ha rappresentato la fondamentale relazione tra tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera e la produzione di energia. Terna ha avviato anche la ricerca di linguaggi innovativi, ibridi, e nuove dimensioni: la piattaforma ‘Cielo Terra Mare’, rappresenta una vera e propria immersione nell’ecosistema dei più importanti progetti dell’azienda, come la recente creazione nel Metaverso della mostra di fotografia contemporanea del Premio Driving Energy 2022.