Terna, Standard Ethics migliora il rating dell’azienda da “E+” a “EE-“

Terna, l’agenzia Standard Ethics promuove il rating dell’azienda da “E+” a “EE-“

Standard Ethics migliora il corporate rating di Terna a “EE-” dal precedente “E+”, con una visione di lungo termine positiva. Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, è molto concentrata sulla sfida di allinearsi volontariamente alle indicazioni internazionali ESG (Environmental, Social and Governance) fornite da ONU, OCSE e Unione Europea, sottolinea Standard Ethics.

La centralità della sostenibilità nell’azione di Terna è confermata dal Piano Industriale 2021-2025: in base ai criteri della Tassonomia Europea, il 95% dei circa 9 miliardi di investimenti previsti nei prossimi cinque anni, sono per loro natura sostenibili. La strategia del più grande operatore di rete per la trasmissione elettrica in Europa si conferma, dunque, orientata a coniugare sostenibilità e crescita, per favorire la transizione ecologica e generare sempre maggiori benefici per il Paese e tutti gli stakeholders.

Terna è stata recentemente riconosciuta tra le 50 aziende più sostenibili al mondo in occasione del 2020 Seal (Sustainability, Environmental Achievement & Leadership) Business Sustainability Awards.

Questo importante riconoscimento da parte di Standard Ethics si aggiunge alle ottime performance ottenute in questi anni da Terna negli indici internazionali di sostenibilità Bloomberg GEI, Euronext (World, Europe e Eurozone), FTSE4Good (Global e Europe), STOXX® ESG (Global, Environmental, Social e Governance), STOXX® Low Carbon, ECPI, ESI (Ethibel Sustainability Index), MSCI, United Nations Global Compact (“GC100”).