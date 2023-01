TIM, Ilmea è tra le prime aziende a dotarsi di una rete privata 5G

TIM, l'azienda salentina Ilmea è la prima a dotarsi di una rete privata 5G

Ilmea, storica azienda metalmeccanica del Salento, è tra le prime in Italia a dotarsi di una rete privata 5G per migliorare i propri processi produttivi, grazie ad una partnership con TIM. Il 5G di TIM viene così messo al servizio della competitività delle imprese. Da due anni l’azienda, con sede nel piccolo villaggio di Boncore, frazione di Nardò, investe in sistemi di efficientamento della produzione in ottica Industria 4.0, essendo specializzata nella produzione di carpenteria leggera per conto di grandi aziende.

Sono due le principali linee produttive: la prima consiste nella produzione di componentistica per carrozzeria di macchine movimento terra, costruendo e fornendo a primarie aziende nazionali e internazionali particolari di carpenteria a disegno. La seconda consiste nella produzione e commercializzazione di sistemi oleodinamici, verricelli e timonerie per la pesca professionale. L’azienda salentina ha, quindi, avviato una serie di investimenti finalizzati all'ottimizzazione dei processi industriali. Il fine è quello di raggiungere i più alti standard di ottimizzazione dei processi e di monitoraggio dei sistemi industriali interni si è affidata al paradigma Industria 4.0.

È proprio con la Private Network 5G di TIM che prende forma il progetto di innovazione tecnologica intrapreso da Ilmea: perfettamente conforme al paradigma Industria 4.0, rappresenta la migliore soluzione per abilitare l’interconnessione delle macchine e abilitare la produzione di dati funzionale agli obiettivi di business. Inoltre, anticipa tutti i vantaggi e le funzioni del 5G su un perimetro privato in alta sicurezza grazie all’utilizzo di frequenze radio licenziate a favore di alta velocità, bassa latenza e la possibilità di non prevedere cablaggio. Offre, inoltre, la possibilità di essere connesso con un mondo dinamico e che possa rispondere alle esigenze dell’attuale mercato con tempi di risposta immediati e con informazioni che sino ad oggi erano impensabili.

In particolare, saranno gestite le operazioni di gestione e monitoraggio della produzione, il monitoraggio delle prestazioni delle macchine, la manutenzione condizionale e predittiva, l'analisi statistica della qualità, la visualizzazione degli allarmi e il loro invio tramite mail o messaggi istantanei. I benefici riguardano anche il cambio di linee di produzione con cablaggi tradizionali che sino ad oggi comportava un fermo che si aggirava sui trenta giorni: con 5G TIM Private Network il fermo delle linee di produzione è di poche ore.

"Siamo orgogliosi di essere tra le prime aziende in Italia ad utilizzare la connessione 5G TIM private network. Questo passo rientra in una serie di investimenti mirati all'ottimizzazione dei processi industriali, perché vogliamo raggiungere i più alti standard di monitoraggio dei sistemi interni e dei processi produttivi", ha affermato Antonio Italo Pisanò, che insieme al fratello Domenico dirige Ilmea. "Crediamo nell’innovazione tecnologica e siamo costantemente impegnati nello sviluppo del territorio salentino e del suo tessuto imprenditoriale con l’obiettivo di renderlo sempre più competitivo, dinamico e al passo con i tempi. Grazie alla rete 5G adesso ha una marcia in più".

"Le reti private 5G sono fondamentali per lo sviluppo dell’industry 4.0", ha dichiarato Antonio Morabito, Responsabile Marketing - Enterprise Market Office di TIM. "Con questo servizio innovativo vogliamo dare una risposta alla crescente necessità delle aziende di accelerare il processo di digitalizzazione e modernizzare le proprie catene produttive. TIM 5G Private Network garantisce maggiore sicurezza e flessibilità nella gestione dei dati, ottimizzando le esigenze operative, i processi e il time to market delle imprese sostenendone, pertanto, la crescita e la competitività".

TIM mette da sempre l’innovazione al centro del proprio modello di business ed è presente nel mercato delle Reti Private, oggi ancora agli albori ma molto promettente. Attualmente, sono state implementate circa 1.000 reti nel mondo, ma le prime tendenze indicano che il mercato è destinato a crescere rapidamente.

TIM 5G Private Network è il servizio di TIM riservato alle aziende private o pubbliche, che offre una copertura mobile con rete 5G privata e dedicata esclusivamente al cliente e con le migliori prestazioni oggi disponibili sul mercato grazie alle performance delle reti di quinta generazione. Il loro ambito di applicazione elettivo è quello Industrial, dove i dati richiedono complesse elaborazioni dei processi produttivi, che non devono incidere sulla efficienza delle linee mobili aziendali. La soluzione garantisce bassa latenza, alta capacità di traffico, sicurezza e affidabilità dei dati, componenti imprescindibili per ottimizzare il successo in molti ambiti.