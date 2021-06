Tim, nasce a Torino il laboratorio per lo sviluppo delle soluzioni O-RAN

TIM, nasce a Torino uno dei primi laboratori al mondo per lo sviluppo delle soluzioni O-RAN

TIM avvia il laboratorio European OTIC Lab. L’Open Test and Integration Center - OTIC Lab, in linea con gli standard previsti da O-RAN ALLIANCE, avrà sede presso i laboratori di Innovazione del Gruppo TIM a Torino e opererà in sinergia con l’intero ecosistema Open RAN, costruttori, start-up e system integrator, al fine di sperimentare nuove soluzioni e accelerare questa tecnologia per lo sviluppo della nuova architettura paneuropea della rete mobile, vale a dire 5G, Cloud ed Edge Computing.

L'Open Testing and Integration Center sarà un ambiente di lavoro collaborativo e aperto, qualificato per supportare l'ampia adozione delle specifiche tecniche e promuovere l'ecosistema O-RAN. L’OTIC Lab infatti opererà per sviluppare implementazioni e soluzioni, oltre a testare e verificare la conformità delle apparecchiature RAN (antenne, stazioni radio base, ecc.) di singoli o diversi fornitori al fine di fornire risultati tecnici alla comunità sulle esperienze acquisite durante i test.

TIM, membro di O-RAN ALLIANCE dal 2018, lo scorso febbraio ha firmato un Memorandum of Understanding con i principali operatori europei per promuovere le soluzioni Open RAN. Con questa iniziativa, il Gruppo conferma il proprio impegno per favorire l’adozione e lo sviluppo delle soluzioni Open RAN - Radio Access Network in Europa e accelerarne l’implementazione sulla propria rete commerciale.