TIM, on air il nuovo spot con il pilota Francesco Bagnaia

TIM: Francesco Bagnaia protagonista della nuova promo dell'estate per "TIM Power Mobile"

È on air il nuovo spot TIM con protagonista Francesco Bagnaia che promuove l’offerta convergente dell’estate: aderendo all’offerta TIM Power Mobile insieme ad una nuova attivazione in fibra ultraveloce di TIM, i primi tre mesi della linea mobile sono offerti da TIM e in più, con la promo 2x1, due smartphone 5G al prezzo di uno.

Accanto al campione Ducati di MotoGP nello spot vedremo anche Isobel Kennear, la ballerina australiana che si è classificata seconda nella categoria danza del talent show "Amici 22", vincendo anche il premio TIM. La nuova hit dei Måneskin "Baby Said" è la colonna sonora dello spot (da 30” e 20”) che sarà on air sulle principali emittenti nazionali e sul web. La campagna televisiva sarà affiancata da digital adv, da Out of Home e da materiale BTL per i punti vendita.

TIM, nell’ambito della campagna "La forza delle connessioni", si è legata con Ducati per sottolineare l’eccellenza italiana. Il logo di TIM è stato infatti visibile sulle ali anteriori e posteriori di entrambe le moto del Ducati Lenovo Team in occasione del Gran Premio d’Italia del Mugello (9-10-11 giugno) e lo sarà anche durante il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (8-9-10 settembre).