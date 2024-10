Transizione energetica, MAIRE: NEXTCHEM firma un accordo con KMG AERO

MAIRE: NEXTCHEM e KMG AERO siglano un protocollo d'intesa per lo sviluppo di iniziative per il SAF in Kazakistan

NEXTCHEM e KazMunayGas-Aero (KMG AERO) hanno firmato un Protocollo d’intesa per collaborare alla promozione di iniziative di transizione energetica. L'accordo è stato siglato in occasione del Forum Kazakistan-Italia, in corso a Milano dal 7 al 9 ottobre, e sfrutta il portafoglio di tecnologie proprietarie e le capacità di ingegneria di processo di NEXTCHEM. Questa iniziativa mira a contribuire alla decarbonizzazione e all'efficientamento dell'industria e delle infrastrutture del KAZAKHSTAN, specificatamente per la produzione di carburante per l'aviazione sostenibile (SAF) e di idrogeno a basso impatto carbonico attraverso la cattura della CO2, nonché per l'implementazione di soluzioni di economia circolare.

NEXTCHEM promuoverà l'innovazione sostenibile attraverso tecnologie proprietarie per la produzione di SAF quali NX SAF BIO e NX Circular, una soluzione “Waste-to-X” che trasforma i rifiuti in prodotti chimici ad alto valore aggiunto; NX AdWinHydrogen e NX AdWinMethanol, invece, sono soluzioni innovative per la produzione su larga scala di idrogeno e metanolo a basso impatto carbonico dal gas naturale attraverso la cattura della CO2. Inoltre, NEXTCHEM fornirà tecnologie circolari all'avanguardia, , e NX Replast per il riciclo meccanico della plastica.

NEXTCHEM e KMG AERO studieranno la fattibilità delle iniziative di sviluppo nel Paese, coinvolgendo TECNIMONT per la valutazione delle attività di Engineering, Procurement e Construction, una volta che i progetti passeranno alla fase esecutiva. Il protocollo d’intesa è stato firmato da Ildar Shamsutdinov, Direttore Generale di KMG AERO e Alessandro Bernini, Amministratore Delegato di MAIRE, alla presenza di Arman Shakkaliev, Ministro del Commercio e dell'Integrazione della Repubblica del Kazakistan e Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, oltre a numerosi funzionari dei due Paesi.

Alessandro Bernini, CEO di MAIRE ha commentato: “Il Kazakistan, tra i principali player internazionali nel settore energetico, è per noi un partner strategico. Infatti, la combinazione delle risorse del Paese con le tecnologie e il know-how ingegneristico del nostro Gruppo rappresenta un'opportunità unica per guidare il passaggio globale verso un'economia sostenibile e a basse emissioni carboniche. Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso insieme”.