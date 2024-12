Trenitalia, al via l’offerta invernale 2024: tra sostenibilità, intermodalità e comfort

Trenitalia, arriva l’offerta invernale 2024: più collegamenti, turismo sostenibile e servizi innovativi

Con circa mezzo miliardo di passeggeri trasportati nel 2024 su Frecce, Intercity e treni Regionali, Trenitalia (Gruppo FS) presenta la sua nuova offerta invernale. Sostenibilità, intermodalità e comfort sono al centro delle iniziative per soddisfare le esigenze dei viaggiatori. La proposta include nuovi collegamenti per mete montane e località natalizie, sia in Italia che all’estero, con un’attenzione particolare a promuovere un turismo responsabile.

L’offerta di Alta Velocità raggiunge una frequenza senza precedenti con 100 collegamenti giornalieri tra Milano e Roma, 9 dei quali con tempi inferiori alle tre ore. Sono disponibili 50.000 posti al giorno, oltre 35.000 tra Milano e Napoli, grazie al Frecciarossa 1000 in doppia composizione. Inoltre, nuovi collegamenti diretti come quelli per Gorizia da Napoli e Roma arricchiscono ulteriormente l’offerta.

Trenitalia intensifica i collegamenti verso le mete di montagna, ideali per sport invernali e per visitare i mercatini natalizi. Tra le principali destinazioni in Italia si segnalano le tratte verso le Dolomiti e altre rinomate località alpine. Anche all’estero, l’offerta si amplia grazie alla collaborazione con le ferrovie svizzere (SBB) ed europee, rendendo facilmente raggiungibili i mercatini di Zurigo, Berna e Francoforte tramite Eurocity ed Euronight.

L’offerta Intercity cresce con collegamenti prolungati verso destinazioni come Bardonecchia, Bolzano, Bari e Lecce. Gli Intercity Notte tornano protagonisti con nuove estensioni di tratte, tra cui la Roma-Bolzano che arriva fino a Brennero, migliorando la connettività con le stazioni alpine. L’aumento del 7% nella domanda di treni notturni rispetto al 2023 evidenzia l’interesse per questa comoda e sostenibile alternativa all’aereo.

Con oltre 400 milioni di passeggeri all’anno e più di 6.000 corse giornaliere, il servizio Regionale si rinnova con importanti novità. Gli indennizzi per ritardi saranno automatici e accreditati direttamente sulla carta di pagamento entro 30 giorni, senza necessità di richiesta. Il sistema Tap&Go viene esteso a nuove tratte come Torino-Bardonecchia e Venezia-Treviso. Inoltre, sarà possibile acquistare il nuovo biglietto digitale anche in biglietteria, per un’esperienza completamente paperless. FS Treni Turistici Italiani propone itinerari unici come il "Sicilia Express" e il "Treno della Befana". Busitalia supporta la mobilità integrata con soluzioni treno+bus per mete come Assisi e Spoleto, oltre a servizi di navigazione sul Lago Trasimeno.

Viaggiare in inverno diventa più conveniente grazie a offerte come FrecciaDaYS, con sconti fino al 60%, e FrecciaFRIENDS per gruppi. I programmi fedeltà CartaFRECCIA e X-GO completano l’esperienza con vantaggi personalizzati e cashback. Trenitalia conferma così il suo ruolo di leader nella mobilità sostenibile, offrendo comfort, innovazione e connessioni sempre più ampie per vivere un inverno all’insegna della sostenibilità e del relax.