UEFA EURO 2024, Lidl lancia il concorso "Lidl Kids Team"

UEFA EURO 2024, Lidl: al via il concorso "Lidl Kids Team": darà la possibilità ad oltre 1.100 bambini di accompagnare i calciatori in campo

Lidl, Partner Ufficiale di UEFA EURO 2024TM, ha annunciato la nuova campagna “Lidl Kids Team”. L'iniziativa darà la possibilità ad oltre 1.100 bambini di tutta Europa di accompagnare i calciatori durante l’ingresso in campo alle partite ufficiali del Campionato Europeo di calcio che si svolgerà in Germania, con l’obiettivo di promuovere l’inclusività e la diversità. In ognuna delle 51 partite della fase finale del torneo scenderanno in campo 22 giocatori accompagnati da altrettanti giovani fan.

Lidl Italia mette in palio, tramite un concorso ad estrazione, la possibilità per 22 bambini, di età compresa tra i 6 e i 10 anni, di accompagnare i giocatori della Nazionale Italiana di Calcio durante le partite: Italia – Albania, in programma il 15 giugno a Dortmund, e Spagna - Italia, in programma il 20 giugno a Gelsenkirchen. A partire dal 25 marzo 2024, e fino al 14 aprile 2024, tutti gli utenti registrati sull’app gratuita Lidl Plus, accedendo alla sezione dedicata al concorso, dopo aver preso visione del regolamento e dell’informativa privacy, potranno inviare la loro partecipazione.

“Siamo davvero entusiasti di poter far vivere, grazie alla partnership con UEFA, un’esperienza indimenticabile a tanti bambini. Con il 'Lidl Kids Team' mostriamo tutta la nostra vicinanza ai clienti perché ci sentiamo parte della stessa squadra. Che si tratti di offrire prodotti di qualità ad un prezzo competitivo, con un’attenzione particolare per frutta e verdura fresca, oppure di far vivere in prima persona uno degli eventi sportivi più importanti e attesi dell’anno, ci pensiamo noi di Lidl", ha dichiarato Eduardo Tursi, Amministratore Delegato Acquisti e Marketing di Lidl Italia.

Oltre ad accompagnare in campo i giocatori, il pacchetto per i fortunati vincitori prevede anche il soggiorno per 3 giorni/2 notti per bambino e un genitore, hotel e attività ludico/culturali nella città in cui si svolge la partita. Il concorso “Lidl Kids Team” è la prima di una serie di iniziative che riguarderanno UEFA EURO 2024. Lidl, infatti, vuole unire i milioni di fan di calcio che assisteranno al torneo, a casa con la famiglia e gli amici, oppure nelle Lidl Fan Zones, offrendo loro tutto l’occorrente per godere a pieno dello spettacolo e tifare per la propria squadra del cuore. I clienti Lidl potranno, inoltre, concorrere all’estrazione di numerosi biglietti per assistere alle partite in programma.