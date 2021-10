Una buona notizia da AIABI 2021: prorogata la deadline per AI workshop

A fronte del grande numero di richieste ricevute dal comitato, è stato scelto di prorogare la deadline per la Call for Papers a lunedì 25 ottobre 2021 alle 23:59. Viste le numerose richieste e l’importanza centrale dell’evento per l’intero comparto dell’Innovazione italiana riconosciuta a livello internazionale, i promotori del workshop AIABI 2021 hanno deciso di dareulteriore tempo agli aspiranti contributors.

In tal modo verrà data la possibilità a imprese e istituzioni accademiche di sottomettere i lavori in sospeso. I comitati scientifici, intanto, stanno procedendo con la valutazione dei paper già inviati.

“Siamo estremamente felici che la partecipazione al nostro lavoro di divulgazione sia così sentita” afferma Luca Marconi, Committee Co-Chair del workshop “perché indica che le tematiche di AIABI 2021 sono oggi fortemente rilevanti per il mondo del business e dell’industria. Crediamo che questa sia l’occasione ideale per creare ponti fra l’accademia e il mondo del lavoro, troppo spesso considerati poli opposti, nonostante in realtà una possa beneficiare dei contributi dell’altro, e viceversa”.

Come partecipare

Il workshop AIABI 2021 è l’occasione per le aziende di esporre i propri contributi di fronte ad un network di partecipanti di alto profilo, anche grazie al patrocinio di Assintel e InnovUp, e quindi di ottenere visibilità a livello internazionale. La partecipazione è gratuita: per iscriversi al workshop basta inviare il proprio paper secondo le indicazioni riportate nel sito ufficiale: https://www.aiabi2021.com/call-for-papers/

La data limite per l’invio dei propri lavori, ricordiamo, è ufficialmente lunedì 25 ottobre 2021.