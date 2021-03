UniCredit, BuddyBank entra nel mondo del cinema

BuddyBank, la banca per smartphone powered by Unicredit, sceglie "Genitori vs Influencer", il nuovo film disponibile su Sky Original dal 4 aprile prossimo, per fare il suo debutto nel cinema, sia come sponsor che come protagonista, raccontandosi nel suo servizio piu' esclusivo: assistenza banking e lifestyle via chat h24, 7 giorni su 7.

In collaborazione con Tilt Srl e Paco Cinematografica, BuddyBank conferma la sua indole attraverso un'intelligente operazione di placement, integrandosi perfettamente nella storia del film: Simone (Ginevra Francesconi), avvezza all'utilizzo dello smartphone, mostra a Paolo (Fabio Volo), nel ruolo di un papa' un po' retro, quanto sia semplice dialogare via chat con "buddy" per risolvere qualsiasi esigenza, anche in tarda serata: Comunicare con buddybank e' semplice come chattare.

BuddyBank e' l'app di UniCredit a costo 0, per chi da sempre cerca servizi smart o chi come Paolo sta scoprendo le opportunita' del mondo digitale, senza dover per forza rinunciare alle vecchie abitudini. Con il servizio di assistenza attivo h24/7, buddybank infatti consente di essere autonomi ma anche attivare la chat con la banca ricevendo supporto, anche sabato, domenica o nelle festivita', con persone vere.

La stessa chat diventa anche Concierge personale, sempre h24/7, a cui chidere qualsiasi cosa non solo finanziaria: prenotazioni, informazioni, un consiglio per un regalo o una ricetta. "Il tempo e' denaro" recita un vecchio detto, Il modulo "Love" (canone 9,90_/mese), offerto in collaborazione con Quintessentially Lifestyle, leader mondiale del settore per i servizi di concierge, vuole proprio alleggerire i nostri buddies permettendo loro di usare il tempo per se stessi, mentre qualcuno li assiste.