Unicredit, Carat vince la gara media pubblicitari per il triennio 2022-2025

Unicredit, Carat vince la gara media per la gestione globale degli spazi pubblicitari

UniCredit ha un nuovo centro media. L’istituto bancario ha chiuso la gara per la scelta della società che si occuperà di strategia, pianificazione e acquisto degli spazi pubblicitari nei 13 mercati in cui opera il gruppo. A vincere il pitch per il triennio 2022-2025 è stata Carat, l’agenzia di Dentsu guidata dal managing director Piergiorgio Manuti che subentra così nell’incarico a MediaCom (GroupM, Wpp), da tempo partner del gruppo e riconfermato nel maggio del 2019 dopo una gara a cui parteciparono proprio Dentsu, Omnicom e Publicis Media.

Alla gara erano state invitate anche Zenith (Publicis Groupe), OMD (Omnicom Media Group), Initiative (IPG) e Havas Media, ma pare che nessun di queste abbia poi preso parte al pitch, in cui dunque si sono confrontate Mediacom e Carat. Gli obiettivi chiave del mandato con cui Unicredit aveva annunciato la partenza della gara, come riporta Engage, sono: garantire una visione incentrata su consumatore, data intelligence e massimizzazione degli investimenti media e dei risultati di business, fornendo al gruppo un vantaggio competitivo a livello internazionale; comprendere il brand e il business di UniCredit per tradurre gli obiettivi in soluzioni media strategiche personalizzate e costantemente misurate attraverso i principali Kpi media; fornire a UniCredit dei team dedicati composti da risorse senior, in grado di accompagnare il gruppo attraverso le frontiere della transizione digitale; supportare il media team della holding nella sua funzione di governance rendendo i mercati locali coerenti con le linee guida e i progetti globali grazie a forti capacità di coordinamento; e infine massimizzare l'efficienza dei costi media fornendo a UniCredit la migliore capacità di acquisto sui mercati.