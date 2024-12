UniCredit e Confcommercio-Imprese: siglato accordo per lo sviluppo delle PMI

UniCredit e Confcommercio: nuovo accordo per sostenere le PMI italiane con accesso al credito, investimenti ESG e formazione innovativa

Un importante passo avanti per il sostegno alle piccole e medie imprese italiane: UniCredit e Confcommercio-Imprese per l’Italia hanno siglato un accordo mirato a supportare le aziende associate nel loro percorso di crescita e sviluppo. L’intesa, annunciata attraverso un comunicato congiunto, si propone di facilitare l’accesso al credito e promuovere investimenti strategici per il settore.

Tra le misure principali previste dall’accordo, vi è un pacchetto di strumenti di finanziamento studiati per rispondere alle necessità operative delle imprese. Questi includono prestiti a medio-lungo termine, finanziamenti per investimenti immobiliari e per l'acquisto di attrezzature, offrendo così un supporto concreto per la realizzazione di progetti innovativi. Il comunicato sottolinea anche l’importanza di soluzioni integrate per la gestione dei flussi finanziari. L’accordo prevede infatti strumenti avanzati di pagamento digitale e sistemi per ottimizzare la gestione di cassa e delle transazioni finanziarie.

Particolare attenzione è stata posta sui temi ESG (Environmental, Social, Governance), con soluzioni su misura per investimenti sostenibili. Tra gli obiettivi figurano l’efficienza energetica, la riduzione delle emissioni di CO₂ e la transizione verso modelli di business più rispettosi dell’ambiente. Questi interventi, oltre a rafforzare l’impatto positivo delle imprese sul territorio, rappresentano un passo fondamentale verso la sostenibilità a lungo termine.

UniCredit, attraverso la propria Banking Academy, offrirà corsi di formazione gratuiti rivolti alle imprese del terziario. I programmi formativi si concentreranno su temi chiave come la gestione finanziaria, l’accesso al credito, le opportunità di finanziamento per la sostenibilità ESG, la cultura digitale e le strategie di export management.

“Con questo nuovo accordo con UniCredit riusciamo ad offrire alle imprese associate, se nuovi clienti UniCredit, delle ottime condizioni per l’apertura di un conto Business e sulle soluzioni di pagamento e accettazione carte, elementi ormai imprescindibili per ogni attività del terziario di mercato”, ha dichiarato Enrico Postacchini, componente di Giunta di Confcommercio con incarico per commercio e città.

Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit, ha aggiunto: "Grazie a questo nuovo accordo con Confcommercio confermiamo il nostro impegno a supporto delle Pmi del territorio al fine di favorirne la crescita e una maggiore solidità per il futuro. Vogliamo essere al fianco delle nostre imprese, offrendo loro un’ampia gamma di prodotti e soluzioni dedicate a ogni tipo di necessità, in particolare sui sistemi di pagamento, agevolandole nell’attività quotidiana di gestione dei flussi di cassa e delle transazioni”.