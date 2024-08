UniCredit: erogato finanziamento di 5 mln per la Società Agricola Cerioli

UniCredit: finanziati con 5 milioni di euro gli investimenti di Società Agricola Cerioli

UniCredit annuncia l'erogazione di 5 milioni di euro a favore di Società Agricola Cerioli. Il finanziamento, di durata decennale, sosterrà gli investimenti dell'azienda, che riceverà uno stanziamento totale pari a 6,4 milioni di euro. Infatti, oltre ai 5 milioni di euro erogati da UniCredit grazie al Plafond BEI GREEN, verrà aperta un'ulteriore linea di credito di 1,4 milioni di euro, durata 18 mesi scadenza bullet quale anticipazione contributo PNRR.

La Società Agricola Cerioli Primo nasce a Viadana (Mantova), circa 20 anni fa, come azienda agricola zootecnica con allevamento suini. Nel 2008 la creazione del primo impianto biogas da 1 MW che lavora con biomasse e sottoprodotti derivati da attività agricole. Oggi è proprietaria di quattro aziende operative tutte appartenenti al segmento Agribusiness che spaziano dall’ allevamento, alla cerealicoltura, alla produzione vitivinicola, alla ristorazione.

Il finanziamento è destinato a supportare gli investimenti necessari per trasformare l’impianto di Biogas, realizzato nel 2008 in un impianto di biomassa teso alla produzione di Biometano. Per l’operazione di revamping da Biogas a Biometano, la Società Agricola Cerioli ha aderito al Bando PNRR destinato agli upgrade degli impianti.

L’operazione consentirà la riduzione certificata di più dell’80% delle emissioni di gas effetto serra, conseguita mediante l’uso della biomassa e dei sottoprodotti vegetali. La totalità dell’energia prodotta, pari a 2 milioni e 200mila standard metri cubi di biometano all’anno, verrà immessa nella rete pubblica, e potrà coprire il fabbisogno medio annuo di 1.500 famiglie.

"UniCredit ha assunto un impegno concreto e tangibile nella transizione verso un’economia green e sostenibile", afferma Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit. "Siamo molto lieti di supportare il piano di sviluppo aziendale che permetterà alla Società Agricola Cerioli Primo di diversificare la sua produttività da biogas a biometano e di continuare il suo percorso improntato verso una transizione sostenibile sia ambientale che economica”.

L’ambizioso progetto ha coinvolto una folta squadra di professionisti, che con la propria expertise hanno collaborato alla pianificazione dell’operazione. La negoziazione sulle tematiche finanziarie è stata seguita e coordinata dalla Corbari & International Trade Partners, con il suo socio fondatore Alessandro Corbari. Il progetto tecnico è stato seguito e sviluppato dall’Architetto Paolo Martelli, mentre le pratiche autorizzative e i rapporti con il GSE sono stati seguiti dal Dott. Agronomo Alessandro De Angeli. La Dottoressa Anita Rubagotti ha seguito le pratiche relative alla gestione agronomica.

All’implementazione del progetto hanno contribuito diverse aziende del territorio: CORRADI E GHISOLFI, con sede a Cremona, per la biologia; TPI TECNO PROJECT INDUSTRIALE (Bergamo), del Gruppo Siad, per l’upgrading del Biogas; TESSARI ENERGIA (Padova) per la cogenerazione; e SYSTEM GAS (Modena) per la cabina remi.

“Sono estremamente soddisfatto del preziosissimo e concreto supporto ricevuto da parte di tutto lo staff di UniCredit, che con estrema rapidità, efficienza e risolutezza ha risposto positivamente al progetto. È motivo di grande orgoglio il fatto che UniCredit abbia deciso di riporre la propria fiducia sulla nostra Società, che già nel 2008 era tra i pionieri nella produzione di Biogas e che oggi, proprio grazie a questo fondamentale sostegno, potrà essere annoverata tra le prime Aziende Agricole in Italia a realizzare un progetto di revamping come quello da noi pianificato”, commenta Alex Cerioli, Presidente di Società Agricola Cerioli Primo.