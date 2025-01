UniCredit, annunciata l'internalizzazione delle attività di back-office

UniCredit, dichiarata l'internalizzazione del back-office per la custodia titoli: 200 nuovi posti di lavoro tra Germania e Italia

UniCredit ha annunciato l'internalizzazione delle attività di back-office per la custodia titoli, un'operazione che porterà alla creazione di oltre 200 nuove opportunità di lavoro, di cui più di 140 in Germania e 60 in Italia. L'iniziativa si unisce nei continui sforzi del Gruppo per semplificare i processi e migliorare l'operatività.

L'internalizzazione comporterà la creazione di una piattaforma tecnologica di back-office per l'attività di servizi di custodia titoli della banca, inizialmente focalizzata sulla Germania, e l'impiego di nuove risorse per la gestione interna di queste operazioni.

La mossa rientra nell'ambito di un'ottimizzazione a livello di Gruppo del servizio di custodia titoli, con l'obiettivo di creare un approccio standardizzato in Italia e Germania, sostenuto da partner comuni e da una moderna piattaforma tecnologica. Ciò consentirà di ottenere una base più sicura, flessibile ed efficiente in termini di costi per la fornitura dei servizi di custodia, maggiore vicinanza ai clienti e agilità nell’esecuzione. Il Gruppo è in stretto contatto con i rappresentanti del lavoratori in entrambi i Paesi per definire i prossimi passi necessari.

Commentando l'iniziativa, Richard Burton, Head of Client Solutions di UniCredit, ha dichiarato: “Continuiamo a concentrarci sulla semplificazione del nostro business - internalizzando le catene del valore e sfruttando la nostra scala in modo da poter diventare più incisivi per conto dei nostri clienti. Quest'ultima mossa nei servizi di custodia è un ulteriore passo in tale direzione, che ci dà una base più forte e più flessibile per soddisfare le esigenze dei nostri clienti”.

Marion Höllinger, CEO di HypoVereinsbank ha concluso affermando: “Siamo costantemente impegnati a sviluppare i nostri processi e a verificare se sia opportuno creare internamente competenze anzichè esternalizzare. Vediamo un grande potenziale nei servizi di custodia per rafforzare le nostre attività in Germania e allo stesso tempo massimizzare le sinergie in tutto il Gruppo”.