UniCredit per l'Italia: la Banca guida la rinascita economica del Paese

UniCredit: le iniziative a sostegno della ripresa economica dell'Italia

In un contesto economico caratterizzato da un quadro geopolitico instabile, da un'inflazione elevata e da tassi di interesse in aumento, le banche hanno un ruolo centrale nel sostenere i cittadini e le loro imprese. In un momento di instabilità e incertezza, UniCredit è stata la prima banca che ha risposto a questa esigenza. La banca ha lanciato una serie di misure che vanno dall'estensione dei prestiti, alla riduzione delle spese relative al conto corrente, fino all'acquisto di crediti d'imposta legati al Superbonus.

Prima le famiglie, le comunità e le imprese: UniCredit per l'Italia

"Il nostro ruolo è quello di sostenere chi sta soffrendo di più in questo periodo: i cittadini e le imprese. Con le due edizioni di 'UniCredit per l'Italia' abbiamo voluto, fin dall'inizio, offrire un aiuto concreto alle famiglie, alle comunità e alle imprese, aiutandole a gestire in modo più flessibile i loro impegni finanziari. Questo ha dato loro la libertà di affrontare al meglio le proprie priorità e ha messo a loro disposizione nuove risorse per gli investimenti", spiega Remo Taricani, Deputy Head di UniCredit Italia.

Attraverso il piano 'UniCredit per l'Italia', la banca di Piazza Gae Aulenti ha messo in atto una serie di misure concrete a sostegno di cittadini e imprese che gli consentiranno di gestire al meglio le proprie finanze. Un esempio concreto è l’introduzione della flessibilità nei mutui. Grazie alla sospensione del rimborso del capitale per 12 mesi e l'allungamento della durata del mutuo fino a un massimo di quattro anni, UniCredit ha aiutato le famiglie a rimanere a galla in un contesto complesso.