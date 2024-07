Universitas Mercatorum: al via la partnership con RCS Academy e Corriere della Sera

Universitas Mercatorum: siglato accordo con RCS Academy e Corriere della Sera per una formazione d’eccellenza in comunicazione, moda e marketing

Universitas Mercatorum, l'Università delle Camere di Commercio e Ateneo digitale di Multiversity, in collaborazione con RCS Academy e Corriere della Sera, ha annunciato l'avvio di nuovi curriculum per i corsi di laurea in comunicazione, moda e marketing a partire dall'anno accademico 2024/25. Questi corsi mirano a fornire una formazione di eccellenza, arricchita da contributi di giornalisti e professionisti di rilievo nel settore.

“Abbiamo sempre più bisogno di una didattica integrata che punti sull’innovazione, basandosi su testimonianze dirette di esperti autorevoli. Il settore della comunicazione, a cui i giovani guardano con grande interesse, è in rapida evoluzione per via dell’impatto del digitale e dell’IA. Gli Atenei Digitali di Multiversity offrono un'esperienza formativa unica, che coniuga eccellenza accademica con la concretezza del mondo del lavoro. Grazie alla collaborazione con RCS Academy e Corriere della Sera, i nostri laureati avranno l'opportunità di apprendere da professionisti di primo piano e di sviluppare competenze per diventare i manager del futuro, in un mondo che cambia costantemente", ha affermato Fabio Vaccarono, AD Multiversity.

Il Rettore dell’Universitas Mercatorum, Giovanni Cannata, ha sottolineato come la collaborazione con RCS Academy e Corriere della Sera permetterà agli studenti di immergersi in un ambiente didattico innovativo e partecipativo. "Il nostro Ateneo è da sempre attento a offrire ai propri studenti opportunità uniche; a tal proposito, la collaborazione con RCS Academy e Corriere della Sera permetterà loro di immergersi in un ambiente didattico innovativo e partecipativo arricchito dalla presenza di autorevoli professionisti e delle grandi firme di uno dei più prestigiosi gruppi editoriali italiani", ha commentato Cannata.

Alessandro Bompieri, direttore generale RCS News Italy, ha espresso entusiasmo per la nuova collaborazione: "Con la partnership con UniMercatorum, RCS Academy amplia le proprie attività in ambito universitario con tre corsi di laurea, online per una formazione accessibile a tutti, finalizzati a fornire competenze innovative ai professionisti di domani grazie agli autorevoli contributi dei docenti di Universitas Mercatorum e RCS Academy e delle firme di Corriere della Sera e del Gruppo".

Gli studenti avranno accesso a una didattica all'avanguardia, integrata con testimonianze di giornalisti e firme di Corriere della Sera, periodici RCS MediaGroup e La7, su temi attuali e nuovi format della comunicazione. Saranno affrontati anche i nuovi media digitali e l'intelligenza artificiale e i suoi impatti sulla comunicazione e le attività d'impresa. Il format didattico innovativo dei tre corsi mira a colmare il divario tra il mondo accademico e quello del lavoro, preparando i futuri laureati con competenze concrete. Le lezioni saranno on demand, con piani di studio specifici e strutturati per favorire la flessibilità.

Il corso di laurea triennale in Design della Moda fornirà competenze per comprendere i trend del settore moda, con un percorso integrato di lezioni, laboratori e testimonianze di esperti. Il corso di laurea triennale in Comunicazione e Giornalismo formerà professionisti capaci di gestire la comunicazione aziendale e giornalistica, con un focus sui nuovi media digitali e lezioni pratiche. Il corso di laurea magistrale in Media Digitali preparerà esperti di comunicazione digitale e marketing, con un'offerta formativa arricchita da testimonianze di specialisti e un attento focus sulla digital strategy aziendale e social media management.