Utilities idriche, Agici: 2,7 mld di euro per transizione ecologica

Agici: in Italia gli investimenti per la transizione ecologica ammontano a 2,7 miliardi di euro

Il tema dell’acqua e delle strategie del Governo è tra le priorità dei gestori idrici in Italia che, nel corso degli ultimi anni, hanno aumentato significativamente gli investimenti realizzati e pianificati per il processo di rinnovamento, potenziamento e miglioramento delle reti e degli impianti, per garantire standard elevati di qualità e tutelare l’ambiente. Alla Water Week a Bergamo da Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici, ha raccontato i dati contenuti nello studio realizzato da Agici “Strategie delle water utilities in tema di transizione ecologica, con focus sugli investimenti realizzati e pianificati”, presentato in occasione del panel “Acqua e transizione ecologica”.

"Dalle nostre analisi e studi abbiamo stimato che l’ncidenza degli investimenti in transizione ecologica è in costante aumento dal 2018, con una flessione nel 2020 a causa del Covid 19, e si assesta intorno ai 15 euro per abitante e complessivamente intorno ai 2,7 miliardi di euro, in aumento", ha spiegato Carta.

L’analisi raccoglie, basandosi su un campione di 86 aziende del settore, l’approccio delle utilities. Esso evidenzia come gli investimenti siano passati dagli 804,7 milioni del 2018-2019 agli 1,9 miliardi di euro del periodo compreso tra il 2020 e il 2023, rispetto alle macro categorie interessate quali efficientamento reti, impianti e risorsa idrica, digitalizzazione, smart meter e misurazioni, efficientamento energetico ed economia circolare.