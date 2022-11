Utility Day: un confronto tra gli esperti del settore energia

Un appuntamento di IKN Italy

L’evoluzione dei prezzi di gas ed elettricità sta avendo degli impatti devastanti sulle famiglie e sulle imprese e, di conseguenza, portando ad un’ulteriore instabilità. Si tratta di un settore in forte discontinuità: ci troviamo di fronte a dei fenomeni che cambiano in continuazione gli scenari, come la pandemia e la guerra, e la resilienza diventa un valore fondamentale.

L’Energy Executive Summit, che si è tenuto lo scorso 15 giugno, ha dato rilevanza attraverso la voce dei Top Manager in occasione degli scambi interattivi che li ha visti protagonisti, all’inarrestabile cambiamento che sta interessando il settore Utility e ai driver più strategici per affrontarlo.

Digitalizzazione, Customer Centricity e Reskilling sono alcune delle keywords emerse dai dibattiti: solo se attuate in modo coordinato e ordinato tra loro, queste azioni potranno portare il settore a un’evoluzione ora necessaria per venire incontro agli imprevisti del mercato e alle esigenze dei consumatori.

Basti pensare a come è cambiata la percezione e l’approccio verso gli strumenti analitici avanzati: gli analytics ricoprono indubbiamente un ruolo rilevante nei confronti dei clienti ma, da soli, non sono la soluzione verso il processo di innovazione, in quanto parte esclusivamente del percorso operazionale. Indispensabili sono ora le competenze, digitali e tecnologiche, in questo settore spesso lento a recepire e implementare le nuove tecnologie: in particolare la Customer Centricity è l’elemento centrale per orientare gli interventi di digitalizzazione per le Società di Vendita.

Allo stesso tempo le Utility hanno ora l’opportunità di riposizionarsi agli occhi dei talenti, in quanto sono protagoniste della sostenibilità e dei diversi valori fortemente percepiti dalla new generation: è un’occasione che deve essere gestita a livello manageriale per attrarre nuovi talenti e per coinvolgerli nel cambiamento in essere, non solo economico ma anche sociale, ed unica vera leva competitiva.

Nella Main Conference di Utility Day, torneremo a fare un focus – riaggiornato al 24 novembre – proprio sul riassetto del mercato energetico e sulle nuove priorità del business delle Utility. La Sessione Plenaria prenderà il via con una overview di quanto sta accadendo sui Mercati energetici lato operatori, scenari, costi energetici e prospettive nazionali ed europee. I relatori si confronteranno su temi di estrema attualità: il cambio di scenario post-pandemico e alla luce del conflitto Russa-Ucraina e in che modo sta impattando sulla transizione dei clienti sul mercato libero; l’andamento degli operatori sul mercato; le prospettive di uscita dalla dinamica di aumento dei prezzi; le opportunità che si aprono con il PNRR, le novità e le linee guida per il futuro.

Un Panel sarà dedicato al Mercato in “disruption”, Fonti Rinnovabili e Transizione Energetica in cui sarà evidenziato lo stato attuale per poi dibattere su come valorizzare la multicircular economy mettendo in gioco valori e asset aziendali nello scenario della transizione energetica e che cosa può fare il settore per rispondere alle esigenze del cliente in un contesto post-pandemico e di conflitto.

Seguiranno uno Speech dedicato a sostenibilità e digitalizzazione e la Tavola Rotonda dal titolo “Quali sono le priorità nello sviluppo tecnologico delle Utility” in cui si parlerà di cultura dell’innovazione, in particolare di come le aziende si stanno trasformando nei processi interni e di come e dove le Utility devono investire.

A seguire le tradizionali 4 Sessioni Tematiche saranno focalizzate sulle esperienze concrete, e sulle soluzioni tecnologiche e organizzative, attuate dagli Operatori del Mercato per:

realizzare la propria Customer Strategy focalizzata sugli insight dei clienti e su una sempre maggiore cura nella personalizzazione del loro Engagement e della loro Experience

focalizzata sugli insight dei clienti e su una sempre maggiore cura nella personalizzazione del loro e della loro strutturare la propria Data Strategy approfondendo i temi della Data Governance , delle Digital Platforms e condividendo casi di successo, esiti e criticità riscontrate nella realizzazione di progetti di AI

approfondendo i temi della , delle e condividendo casi di successo, esiti e criticità riscontrate nella realizzazione di progetti di AI ridisegnare digitalmente i Processi con un focus sugli effetti a livello di efficienza organizzativa

i con un focus sugli effetti a livello di innovare il proprio business nell’ottica della Sostenibilità e dei “must” che la Transizione Energetica impone

