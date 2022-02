Vaccini, UPS Healthcare distribuisce Novavax nei 27 paesi Ue

Il vaccino Novavax è stabile a temperature di refrigerazione e può essere conservato e trasportato a 2°C-8°C

UPS Healthcare ha annunciato di aver avviato la collaborazione con l'azienda biotech globale Novavax per la distribuzione e consegna in tutto il mondo del nuovo vaccino autorizzato anti COVID-19, incluso in 27 paesi dell'Unione Europea, con la spedizione delle prime dosi in questi giorni.

I vaccini Novavax sono arrivati a Pratica di Mare per poi essere presi in carico dalla Struttura commissariale per l'emergenza COVID-19 che si occuperà della distribuzione a livello nazionale. Per lo stoccaggio del vaccino da distribuire, UPS Healthcare si sta avvalendo della struttura all'avanguardia di Roermond (Olanda), recentemente ampliata.

Questo centro di distribuzione è in grado di gestire numerosi prodotti biofarmaceutici. La struttura di Roermond è dotata di aree di stoccaggio a basse temperature volte a preservare materiali biologici come il vaccino Novavax.

"UPS è orgogliosa di collaborare con Novavax per distribuire il vaccino anti COVID-19 nell'Unione Europea e non solo" ha dichiarato Wes Wheeler, presidente di UPS Healthcare. L'infrastruttura capillare che UPS Healthcare ha costruito nell'Unione Europea per gestire i prodotti termosensibili renderà rapidamente disponibili a centinaia di milioni di persone questo vaccino e altri prodotti sanitari necessari".

Situato in posizione strategica in prossimità dell'hub aeroportuale europeo di UPS presso lo scalo di Colonia/Bonn, il centro dispone di un accesso diretto ai principali porti, inclusi Rotterdam, Anversa e Amsterdam, assicurando quindi tempi di transito ridotti verso tutto il mondo e consegne il giorno successivo per l'80% dell'Europa.

Il network europeo di UPS ha svolto un ruolo centrale nelle attività di distribuzione del vaccino anti COVID-19 a livello globale, consegnando oltre 1,5 miliardi di dosi di vaccino con un tasso di puntualità del 99,999% in oltre 110 paesi. Questo risultato è stato ottenuto creando un "network all'interno del network", mappando più di 500 nuovi percorsi a livello internazionale e aggiungendo nuove tratte via aria e via terra al fine di offrire le infrastrutture e la flessibilità necessarie per il trasporto di vaccini termosensibili e urgenti.

Le spedizioni dei vaccini sono monitorate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da tre UPS Healthcare Command Center, deputati ad assicurare consegne puntuali con piani e soluzioni di emergenza pensati per mitigare i rischi dettati da condizioni meteorologiche avverse o altri impedimenti. Disponibile nell'Unione Europea con il marchio Nuvaxovid, si tratta del primo vaccino a base proteica autorizzato dall'Unione europea.

Con un'efficacia dimostrata di circa il 90%, questo vaccino ha confermato il suo profilo di sicurezza e tollerabilità in due ampi trial clinici principali di Fase 3. Il numero di effetti collaterali seri e gravi è risultato basso e bilanciato tra il gruppo di vaccinati e quello di controllo.

Le reazioni avverse più comunemente osservate durante gli studi clinici sono state mal di testa, nausea o vomito, mialgia, artralgia, indolenzimento/dolore del sito di iniezione, affaticamento e malessere. Il vaccino è stato realizzato utilizzando una piattaforma vaccinale a proteine ricombinanti ben collaudata e impiegata da decenni per altri vaccini, come quelli per l'influenza, l'herpes zoster e il papilloma virus. L'uso del vaccino e del marchio Nuvaxovid non è stato autorizzato dalla FDA statunitense.

Il vaccino Novavax è stabile a temperature di refrigerazione e può essere conservato e trasportato a 2°C-8°C. Grazie a questo profilo di stoccaggio il vaccino Novavax è potenzialmente in grado di fare la differenza nelle aree remote sfruttando i tradizionali canali di distribuzione dei vaccini.